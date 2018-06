«Малый ГУМ» устраивает благотворительный аукцион брендов

Назначайте цену и забирайте вещи

15 июня, PrimaMedia. Первый молодежный торгово-развлекательный центр "Малый ГУМ" приглашает жителей Приморья посетить благотворительный аукцион в эту субботу, 16 июня. Мероприятие пройдет на пятом этаже ТРЦ с 15.00 до 19.00. Все собранные средства пойдут в фонд защиты животных "Друг", сообщает ИА PrimaMedia.

На торги выставлены уникальные лоты магазинов "Малого ГУМа". Начальные цены лотов от 100 рублей.

Свои вещи и сертификаты на аукцион выставили: магазин женской одежды "Кира Пластинина", Приморский торговый дом книги, магазин женского белья Incanto, магазин одежды Oodji, салон оптики "Хамелеон", обувной магазин Crocs, магазин спортивной одежды Quiksilver, магазин натуральной косметики Mixit, магазин женской обуви "ТерраМаре", магазин парфюмерии Demeter, магазин спортивной одежды и обуви Garage, ювелирный магазин "Золотой феникс", магазин косметики My beauty shop, магазин аксессуаров "Котики", магазин женской одежды Ulinas, магазин тематических носочков Dream socks, магазин женской одежды Bueno, магазин косметики You are beautiful, магазин женской одежды Buduarr by Nessa K.



Благотворительный аукцион. Фото: предоставлено ТРЦ "Малый ГУМ"

Цель мероприятия – привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных.

Фонд защиты животных "Друг" осуществляет помощь бездомным кошкам и собакам, медицинскую помощь животным через коммерческие клиники, кастрацию и стерилизацию животных, пристройство здорового животного новым хозяевам.

