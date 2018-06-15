Общество. 10:00

«Малый ГУМ» устраивает благотворительный аукцион брендов

Назначайте цену и забирайте вещи

15 июня, PrimaMedia. Первый молодежный торгово-развлекательный центр "Малый ГУМ" приглашает жителей Приморья посетить благотворительный аукцион в эту субботу, 16 июня. Мероприятие пройдет на пятом этаже ТРЦ с 15.00 до 19.00. Все собранные средства пойдут в фонд защиты животных "Друг", сообщает ИА PrimaMedia.

На торги выставлены уникальные лоты магазинов "Малого ГУМа". Начальные цены лотов от 100 рублей.

Свои вещи и сертификаты на аукцион выставили: магазин женской одежды "Кира Пластинина", Приморский торговый дом книги, магазин женского белья Incanto, магазин одежды Oodji, салон оптики "Хамелеон", обувной магазин Crocs, магазин спортивной одежды Quiksilver, магазин натуральной косметики Mixit, магазин женской обуви "ТерраМаре", магазин парфюмерии Demeter, магазин спортивной одежды и обуви Garage, ювелирный магазин "Золотой феникс", магазин косметики My beauty shop, магазин аксессуаров "Котики", магазин женской одежды Ulinas, магазин тематических носочков Dream socks, магазин женской одежды Bueno, магазин косметики You are beautiful, магазин женской одежды Buduarr by Nessa K.

Благотворительный аукцион

Благотворительный аукцион. Фото: предоставлено ТРЦ "Малый ГУМ"

Цель мероприятия – привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных.

Фонд защиты животных "Друг" осуществляет помощь бездомным кошкам и собакам, медицинскую помощь животным через коммерческие клиники, кастрацию и стерилизацию животных, пристройство здорового животного новым хозяевам.

Не пропустите такое важное событие! Делайте добро вместе с "Малым ГУМом".

Ждем вас 16 июня, в субботу.

ТРЦ "Малый ГУМ"

Ул. Светланская, 45

http://vladgum.ru/mgum/

Instagram @maliy_gum

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Часть имущества завода-банкрота "Радиоприбор" во Владивостоке ушла с молотка

23 мая, 13:20

ФАС выступила против «исторического принципа» в рыбной отрасли России

18 мая, 09:00

Крабье царство Дальнего Востока: игроки и позиции - перед лицом «аукционного передела»

17 мая, 19:20

Картина дня

В центре Владивостока демонтируют ларьки с шаурмой

14 июня, 19:10

Тема предоставления жилья детям-сиротам в Приморье стремительно «политизируется»

01:20

Экс-игрок "Луча" стал автором первого гола на ЧМ-2018

14 июня, 19:40

Правительство России объявило о повышении пенсионного возраста

14 июня, 15:55

"Дальзавод" лишился "главной" вывески из-за праздника выпускников "Крылья Востока"

14 июня, 13:20

Вот это вы, находкинцы, едите: грязный цех по выпуску тофу сняли на видео в Екатериновке
Спасскцемент отметил 111-летие
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia