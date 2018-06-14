Форум молодых журналистов и блогеров TEEN Media. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia
TEEN MEDIA

Форум молодых журналистов и блогеров объединил школьников со всего Приморья

Видеорепортаж

14 июня, PrimaMedia. Форум молодых журналистов и блогеров TEEN Media прошел в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2018 (6-7 июня, кампус ДВФУ). В течение двух дней юные журналисты посещали лекции и практические мастер-классы по медиа-образованию, знакомились с федеральными экспертами и приобретали новые навыки в написании текстов и введении социальных сетей. Среди спикеров молодежного журналистского форума секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, доцент кафедры ТРИТ (теле-, радио— и интернет-технологий) Института массмедиа РГГУ Максим Корнев, управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина и др . В обширной программе мероприятия приняли участие более 500 школьников со всего Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Организатором форума является Приморское отделение Союза журналистов, при поддержке Фонда президентских грантов России, департамент по делам молодежи Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморская краевая организация Российского союза молодежи. Мероприятие поддержали ПАО "Ростелеком", компания Tele2, вероссийский детский центр "Океан", Приморский океанариум.

Справка: Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества создан в апреле 2017 года. Одна из основных задач фонда — обеспечение всесторонней поддержки некоммерческих организаций. На фонд возложено распределение грантов президента Российской Федерации среди некоммерческих организаций на основе проведения открытых конкурсов.

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