Новые знаки на улице Петра Великого. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

Дорогу к "Вечному огню" во Владивостоке расчистят эвакуаторами

Прогулочная зона возле мемориала уже много лет запаркована иномарками

14 июня, PrimaMedia. Новые знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" вскоре появятся возле мемориальной подводной лодки С-56 на улице Петра Великого, 2. Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока объясняет это необходимостью обеспечить безопасность гуляющих горожан, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Горожане, возмущенные запаркованной прогулочной зоной у мемориала С-56, обращались не только в мэрию, но и в редакцию ИА PrimaMedia. Особенно остро проблема напомнила о себе после мартовского снегопада, когда территорию у подводной лодки завалило снегом, а там, где его не было, продолжали густо парковаться машины. В городском ГИБДД тогда сообщили, что не могут эвакуировать автомобили от памятника из-за отсутствия предупреждающей таблички "Работает эвакуатор". Теперь такое право у дорожных инспекторов есть.

Новые знаки на улице Петра Великого

Новые знаки на улице Петра Великого. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

Всего с начала года во Владивостоке отремонтировали, установили и заменили более 700 знаков и информационных табличек. Помимо этого дорожные рабочие наносят сплошные и прерывистые линии дорожной разметки, зигзагообразные жёлтые линии, обозначающие место остановки маршрутных транспортных средств, стрелы, островки безопасности, обновляют желто-белую разметку на пешеходных переходах, а также устанавливают и ремонтируют дорожные ограждения и светофоры.

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