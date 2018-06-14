Психологи, педагоги и врачи научат приморцев осознанному подходу к воспитанию детей

Семья. Фото: https://pixabay.com

Ведущие российские и приморские эксперты примут участие в Дальневосточном родительском форуме

14 июня, PrimaMedia. Как заложить основы здорового образа жизни с детства, что делать, если ребенок закатывает истерику, почему важно не перегнуть палку родительского контроля, как развить в ребенке интерес и мотивацию к учебе – об этом и многом другом расскажут родителям квалифицированные педагоги, психологи, детские врачи и другие специалисты. 8 июля, в День семьи, любви и верности, во Владивостоке состоится Дальневосточный родительский форум, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"Мы сверстали программу так, чтобы участники получили максимум полезной информации за один день. В первой половине дня состоится конференция, а после обеда начнут работу тематические секции. Всего таких секций семь, в рамках каждой из них выступят по 4-5 экспертов, которые осветят конкретные узкие вопросы. Все наши спикеры – практики с большим опытом, темы для выступлений мы подбирали вместе с ними таким образом, чтобы охватить наиболее важные и актуальные для родителей аспекты", — рассказывает Диана Кровлина, исполнительный директор Дальневосточного консалтингового агентства "Успех", которое является организатором форума.

В программе заявлены секции на темы: "Здоровье ребенка", "Безопасность ребенка", "Психология общения с ребенком", "2+ и это не про возраст" (секция для тех, у кого двое и больше детей), "Осознанное отцовство", "Подросток. Точки соприкосновения", "Учим учиться".

Каждый участник форума может сам составить для себя программу второй половины дня, выбрав наиболее интересные ему секции и выступления. Это можно сделать заранее, ознакомившись с подробной программой на официальном сайте форума: http://uspehvl.ru/parents .

"Профессии учат несколько лет, водить автомобиль – несколько месяцев. Даже хобби для нас — хороший повод, чтобы учиться и совершенствоваться. А вот родительским компетенциям у нас не учат. Тем временем растить и воспитывать детей – это и наука, и искусство, и большая ответственность. В последнее время появляются отдельные курсы и школы для родителей. Это говорит о том, что потребность в таком образовании в обществе есть.

Все сознательные родители постоянно задаются вопросом, все ли правильно они делают в воспитании своих детей. При этом они очень часто испытывают нехватку времени, чтобы самостоятельно искать ответы. И мы решили хоть немного облегчить задачу мамам и папам, которые ответственно относятся к своей родительской роли. Мы собрали на одной площадке экспертов, способных за один день самые разные аспекты, важные для родителей", — говорит Диана Кровлина.

Важный момент — программа Родительского форума рассчитана не только на родителей, но и на детей. В рамках форума пройдут мастер-классы, ориентированные на ребят в возрасте от 10 до 16 лет. Карьерный консультант и психолог Лейла Марадзе (г. Москва) проведет тренинг по профориентации "Осознанный путь к профессии", а директор школы лидерства, ведущая лидерских программ для молодежи Илона Боева (г. Владивосток) раскроет тему самоопределения на тренинге "Цели. Ценности. Предназначение". Если хотя бы один из родителей зарегистрирован на форум, то дети принимают участие в мастер-классах бесплатно.

Кроме того, на площадке форума пройдет выставка, на которой родители смогут ознакомиться с различными возможностями, существующими для детей в нашем городе. На выставке будут представлены различные организации, которые предлагают товары и услуги для детей и подростков. В том числе, услуги в области дополнительного образования и развития. Это различные детские студии, кружки, секции, в том числе и муниципальные, работающие на бесплатной основе.

Организаторы форума – консалтинговое агентство "Успех" и Дальневосточный федеральный университет.