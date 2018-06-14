Покупатели иномарок в Приморье обжигаются на "серых" кнопках ГЛОНАСС

Кнопка ГЛОНАСС. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Владельцы авто, рассчитывавшие на прибытие помощи, вынуждены самостоятельно решать возникшие в дороге проблемы

14 июня, PrimaMedia. Сразу несколько покупателей машин рассказали о том, что купленные месяц назад на авторынке "Зеленый угол" иномарки оказались оснащены неработающими устройствами ГЛОНАСС, предположительно установленными по поддельным документам. В итоге владельцы машин, рассчитывавшие на прибытие помощи, были вынуждены самостоятельно решать проблемы, возникшие в дороге, сообщает издание "Золотой Рог".

Как рассказал "ЗР" один из недовольных кнопкой автолюбителей, по дороге в поселок Ольга его машина улетела в небольшой кювет. Так как мобильная связь не работала, он активировал кнопку. Однако идентификации машины не произошло, и оператора системы они не услышали. 15-минутное отстукивание на кнопке азбуки "Морзе" ее не "оживило". Ожидаемый голос оператора не был услышан. Отойдя от шока аварии и поняв, что все целы, пассажиры и водители вышли на трассу договариваться с водителями машин, проезжавших мимо, чтобы те вызвали эвакуатор, а одного из пострадавших с порезом на лбу доставили в населенный пункт.

"Я, конечно, слышал, что бывают технические сбои системы, но после ремонта еще раз попытались найти свой автомобиль с помощью кнопки. Однако система не идентифицировала его. Обратились по телефонам к одному из партнеров "ГЛОНАСС" в Приморском крае. Его сотрудник сказал, что, скорее всего, купили "серую" кнопку напрямую с завода изготовителя. Поехали в центр установки. Однако в самом центре установки нам заявили, что "серую" кнопку активировать невозможно, так как АО "Глонасс" технически не может подключить сторонние устройства. В итоге нам было предложено купить новое устройство за 25 тысяч", — рассказывает автолюбитель.

О том, что на машины, везенные в Приморье из Японии, устанавливаются "серые" кнопки, впервые заговорили еще в августе 2017 года. В СМИ даже публиковалась информация о том, что продавцы серых кнопок с помощью администрации Приморского края пытались добиться регистрации этой аппаратуры в системе ЭРА-ГЛОНАСС.

Но все попытки подключить свой товар в обход так называемого "временного порядка" не увенчались успехом. ЭРА "не видела" данные автомобили, на которые установлен модуль, закупленный напрямую с завода, так как технически это сделать невозможно.

Тем не мене устройства в Приморье продолжали поставляться. Сегодня главный поставщик "кнопок" — завод ООО "Евро сигнал Технолоджи", а число неподключенных кнопок в систему уже перевалило за 20 тысяч. Однако теперь крупные таможенные брокеры продают устройства по 22 тысячи, и цена все время снижается.

По словам экспертов, чтобы защититься от серой кнопки при оформлении машины, купленной в Японии, необходимо иметь на руках договор купли-продажи и договор возмездного оказания услуг. Последний и является документом, подтверждающим то, что устройство активировано и что система определит его, если владелец воспользуется аппаратурой.

Но как считают продавцы поддержанных машин на "Зеленом углу", после того, как дефицит устройств был ликвидирован, покупатели перестали проверять аппаратуру перед приобретением машин.

"На рынке продается много машин, аппаратура которых не подключена к системе. Это около 50% машин оснащаются аппаратурой, которая не будет идентифицирована системой. В край продолжают поступать устройства от одного из заводов, который производит эти кнопки для грузовиков, — рассказали дилеры на авторынке. – Визуально определить активировано или нет в системе устройство — невозможно. При этом предъявленные продавцом договоры с партнерами "Глонасс" — не всегда гарантия подключения. Сегодня не составляет труда подделать печать и подпись.

Временный регламент, который сегодня позволяет "жить" правому рулю, а дилерам ввозить качественные поддержанные японские машины, оставил лазейку мошенникам. При оформлении машин и получении документов СБКТС (необходим для бесконфликтного оформления в таможне) сертификационные центры по номеру машины не могут увидеть активированную в системе кнопку. Этим пользуются дельцы, которые предъявляют несуществующие договоры и некие имитации устройств.

Нет у них в дальнейшем и конфликта в таможне. Ведь она при выдаче документов ориентируется лишь на наличие документации СБКТС и активацию кнопки также не проверяет. С такими договорами машины вполне могут продаваться еще несколько лет, так как ГИБДД также не проверяет.

Рекомендуем, чтобы покупатели при выборе машины и ее проверке самостоятельно заходили в специальный раздел в меню "Проверка терминалов". Необходимо ввести идентификационный номер устройства (ICCID), и система определит цвет и марку машины. Эта процедура займет максимум 15 минут, но сэкономит время и деньги на приобретение нового устройства".

Однако, как выясняется, даже проверку на сайте перед покупкой можно обмануть. Дельцы, продающие незарегистрированные кнопки, взяли за основу схему двойников. На один идентификационный номер официального устройства могут посадить до пяти "серых" устройств, поэтому потребитель может видеть устройство в системе, но оно не будет работать. Чтобы не приобрести кнопку двойника, нужно позвонить оператору "ГЛОНАСС" и только после того, как он идентифицирует марку и цвет машины, можно покупать автомобиль.

Так что пока только бдительность покупателей может стать их защитой. Но в компании "ГЛОНАСС" должны понимать, что серые схемы оформления машин, поддельные договоры и имитации кнопок могут свести на нет все усилия системы "Глонасс" по защите автолюбителей.

Лазейки для деятельности теневых продавцов убрать можно. Автомобильное сообщество уже не первый год выступает за то, чтобы узаконить временный порядок и прописать для всех структур, коммерсантов регламент проверок и способы взаимодействия устройств "Глонасс".

Пока это не сделано, от пробелов временного порядка страдают автомобилисты, уверенные в том, что заплатили за машину с уже всеми благами подключенной кнопки "Глонасс". И им есть что терять. Система после первого масштабного потока критики уже не вызывает народных возмущений, да и преимуществ и дополнительных сервисов становится все больше.

Так, с 1 июня по 1 июля 2018 года водителям, чьи автомобили оснащены устройством "ЭРА-ГЛОНАСС", предложат бесплатные консультации по техническим и юридическим вопросам. Как сообщает сайт компании, при нажатии на кнопку SOS в автомобиле вызов будет оперативно обработан и передан специалисту РАТ, который проконсультирует водителя по возникшим неисправностям автомобиля, необходимости выезда технической службы или эвакуатора.

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