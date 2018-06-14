Центробанк расскажет предпринимателям Приморья о финансовых инструментах для роста бизнеса

Участники семинара узнают о преимуществах и "подводных камнях" господдержки, лизинга, страхования рисков и т.д.

14 июня, PrimaMedia. Банк России проведет 21 июня во Владивостоке обучающий семинар для представителей малого и среднего бизнеса. Участникам семинара расскажут, как привлечь средства для запуска проекта, какие финансовые инструменты использовать для роста своего бизнеса и как реабилитировать заблокированный счет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Главное управление Банка России по Дальнему Востоку.

Эксперты Банка России, местных органов исполнительной власти, общественных организаций, а также непосредственные участники финансового рынка расскажут о преимуществах и "подводных камнях" государственной поддержки, лизинга, страхования рисков. Кроме того, участники мероприятия обсудят вопросы взаимодействия представителей малого и среднего бизнеса с банками и покупки валюты на бирже.

В программе семинара:

— как привлечь деньги для запуска проекта, какие инструменты использовать на разных этапах развития своего дела;

— инструменты государственной поддержки малого предпринимательства;

— микрофинансирование для малого бизнеса, гарантийная поддержка;

— программы Фонда промышленности (ФРП) для малого бизнеса;

— какие требования предъявляют банки к бизнесу при решении о выдаче кредита и как им соответствовать;

— как происходит реабилитация бизнеса, если банковский счет заблокировали?;

— современные банковские технологии для бизнеса;

— возможности для малого бизнеса при покупке валюты на бирже и хеджирование валютных рисков.

Семинар пройдет в большом конференц-зале администрации Приморского края (г. Владивосток, ул. Светланская, 22) с 10.00 до 14.30. Участие бесплатное, желающим необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.