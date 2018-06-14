Приморцы смогут посмотреть Чемпионат мира по футболу по телеканалу «Матч! Ультра»

Телевизор. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

Канал будет работать только во время проведения чемпионата – по 15 июля

14 июня, PrimaMedia. "Газпром-медиа Матч" и "Ростелеком" представляют совместный проект – телеканал "Матч! Ультра", вещание которого стартовало 13 июня. 100% эфира телеканала будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Канал будет работать только во время проведения чемпионата – по 15 июля. "Ростелеком" является официальным региональным спонсором FIFA 2018, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Ростелеком".

"Матч! Ультра" будет вещать в сверхвысоком качестве. Канал уникален тем, что 24 часа в сутки будет транслировать матчи FIFA 2018, а между ними зрителям будут доступны авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На канале не будет никакой рекламы. "Матч! Ультра" получает приоритет для показа эксклюзивов о мундиале. Это означает, что эксклюзивная информация про FIFA 2018 будет в первую очередь появляться на тематическом канале "Матч! Ультра" и лишь затем – на других площадках субхолдинга "ГПМ Матч".

В эфире канала появятся премьерные выпуски программ "Портреты игроков Чемпионата мира", "Дорога в Россию" и много другого тематического контента. Съемки будут проводиться в знаменитой 8-ой студии "Останкино", которая знакома зрителям по таким проектам как "8-16", "Разогрев", "Английский акцент" и другим программам, выходящим на тематическом канале "Наш футбол". В преддверии чемпионата студия будет полностью переоборудована и подготовлена для эфиров с использованием самых современных технологий.

Ведущими и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала "Матч ТВ". Одно из новшеств и отличий "Матч! Ультра" – у многих ведущих и комментаторов появятся видеоблоги на канале, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией в своей уникальной узнаваемой манере.

"Мы рады подарить зрителям нашего "Интерактивного ТВ", среди которых много болельщиков, специальный тематический телеканал. Он будет полностью посвящен только одному событию – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 – и просуществует всего один месяц, но, уверен, надолго останется в памяти зрителей. Важно, что на канале не будет телерекламы, то есть ничто не будет отвлекать внимание зрителей от матчей и их обсуждения. Канал будет транслироваться в формате HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К, что позволит рассмотреть мельчайшие детали игры и передать 100% эмоционального накала", – отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Для современного зрителя качество телевизионной картинки является одним из главных и определяющих факторов при выборе канала для просмотра нужного контента. Чемпионат мира – важнейшее событие в мире спорта. Многие зрители хотели бы видеть 100% футбола без всякой рекламы, и мы рады предоставить такую уникальную возможность. Ни один из каналов не может похвастаться такими комфортными условиями для болельщиков", – сказал генеральный директор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко.

На период проведения мундиаля канал заменит "Матч планета", вещание которого в прежнем формате возобновится 16 июля.