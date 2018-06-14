"Дальзавод" лишился "главной" вывески из-за праздника выпускников "Крылья Востока"

Плавдок Дальзавода в бухте Золотой Рог. Фото: ИА PrimaMedia

Видимую отовсюду надпись на плавучем доке закрасили ради 3D шоу

14 июня, PrimaMedia. Плавучий док "Дальзавода" в Золотом Роге лишился надписи с названием предприятия. Борт дока будет использоваться 30 июня во время грандиозного светового шоу в честь приморских выпускников "Крылья Востока", сообщает ИА PrimaMedia,

Набережная Цесаревича станет главной площадкой "Крыльев Востока". Сюда приглашены выпускники со всего Приморья, более 11 тысяч приглашений разосланы по муниципалитетам. На набережной состоится праздничный концерт, перед одиннадцатиклассниками выступит, по неподтвержденной информации, певица Юлианна Караулова и другие "звезды" (список приглашенных артистов организаторы пока не раскрывают).

Именно с набережной выпускники увидят обещанное организаторами световое шоу от московской компании "Сила света". Известно, что для шоу задействуют опоры моста через Золотой Рог и плавучий док "Дальзавода". Именно на доке горожане уже могли заметить следы приготовления к празднику.

Плавдок готовят к шоу "Крылья Востока". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Плавдок готовят к шоу "Крылья Востока". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Плавдок готовят к шоу "Крылья Востока". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Плавдок готовят к шоу "Крылья Востока". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Плавдок готовят к шоу "Крылья Востока". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Плавдок готовят к шоу "Крылья Востока". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Бухта Золотой Рог. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia 1 / 7

"На борт сооружения будут проектировать изображения. Буквы, к которым привыкли многие горожане, мешали бы шоу. При этом пожелание организаторов праздника совпало с планами завода провести работы на доке, которые включают покраску, — рассказал представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Сергей Викторов. — После ремонта на борту дока появится новая надпись. Логотипы вернут на место, возможно, надпись будет в ином стиле".

В случае хорошей погоды световое шоу, танцующую на поверхности бухты балерину, подсвеченный парусник и праздничный салют, который, по словам организаторов, будет красочнее, чем на день города, можно будет наблюдать со всех окрестных видовых площадок. Организаторы просят горожан обратить внимание на то, что вход на набережную будет только по пропускам. Массовое мероприятие с таким большим количеством школьников проводится в Приморье впервые и требует самых строгих мер безопасности. Зато все желающие смогут посмотреть шоу в прямой трансляции сразу на двух телеканалах — "ОТВ-Прим" и "Восток24". Кроме того, обсуждается возможность передачи изображения на большие экраны, установленные вне набережной, доступ к которым ограничивать не будут.

Напомним, праздник для выпускников края и их родителей "Крылья Востока" пройдет в Приморье впервые. Масштабное мероприятие стартует в субботу, 30 июня, в 19.00 на набережной Цесаревича. С 19.00 до 22.00 для выпускников подготовлена насыщенная концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории с участием парусников "Надежда" и "Паллада", Золотого моста, плавучего дока и водных кранов. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.

Планируется, что "Крылья Востока" станет ежегодным мероприятием.