Команды из Приморья поборются за победу на Всероссийской робототехнической олимпиаде

Робот. Фото: ИА PrimaMedia

Сразу 9 команд отправит Центр развития робототехники Владивостока на заключительный этап ВРО в Казань

14 июня, PrimaMedia. Девять команд из Приморья поборются за победу в разных номинациях на заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады-2018, который состоится с 22 по 24 июня в Университете Иннополис в Республике Татарстан. 19 воспитанников центра выступят во всех категориях основной программы ВРО, в соревнованиях по подводной робототехнике и по управлению манипуляторами, а также в футбольном турнире роботов, сообщает ИА PrimaMedia.

Этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады в Казани — это финальный этап олимпиады по программированию интеллектуальных робототехнических систем на территории России. Олимпиада является платформой для внутрироссийских категорий состязаний, и состязаний на основе регламентов World Robot Olympiad (WRO). В этом году Олимпиада в пятый раз проводится в новом городе Иннополис, расположенном в Республике Татарстан Российской Федерации.

Как рассказал ИА PrimaMedia тренер Центра развития робототехники Владивостока Антон Осипов, вылет приморской делегации в Казань намечен на 20 июня. Помимо 19 участников соревнований, в столицу Татарстана отправятся их наставники и родители.

— Наши воспитанники будут участвовать во всех категориях соревнований основной программы ВРО: младшей, средней и старшей. Также будем соревноваться в категории подводной робототехники, манипуляционных систем и в футболе роботов, — рассказал он.

Команда хорошо готова к соревнованиям и намерена бороться за победу во всех категориях, однако в этом году это будет непросто, признал тренер приморских робототехников.

"Уровень команд год за годом растет, конкуренция будет выше, чем в прошлые годы. Конечно, хотелось бы победить везде, но мы трезво оцениваем свои силы. Особые надежды на победу возлагаем на ребят, которые будут бороться в средней категории — они показывают очень хорошие результаты. Надеемся, что будут в призерах наши младшие воспитанники. Эти ребята совсем недавно к нам пришли, но уже показывают хорошие результаты", — отметил Антон Осипов.

От ИА PrimaMedia отметим, что в Центре развития робототехники Владивостока отдают приоритет нескольким направлениям: инженерное творчество, электроника, программирование, механика. Большое внимание уделено разработке и эксплуатации подводных роботов. Обучаться в центре может любой желающий, но большинство образовательных программ рассчитано на детей в возрасте 6-18 лет. В робототехническом центре есть и студенты, которые работают над проектной деятельностью под руководством инженеров.

Представители приморского центра занимают призовые места по робототехнике не только в России, но и во всем мире. Осенью прошлого года на Всемирной робототехнической олимпиаде (World Robotics Olympiad) в Коста-Рике ребята из Владивостока обошли все города и страны в медальном зачете.

Чемпионы привезли домой два золота и одно серебро. Также, в декабре 2017 года состоялся Робофест-Хабаровск, на котором все пять команд от приморского Центра развития робототехники заняли первые места.

Сотрудники центра стараются развивать у детей техническое творчество, чтобы в будущем ребята смогли стать профориентированными в области инженерии.