Елена Гаффорова: Экономическое образование на Дальнем Востоке становится «употребимым»

Елена Гаффорова. Фото: ИА PrimaMedia

Директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ – о том, что высшая школа может и должна делать для экономики страны и региона

14 июня, PrimaMedia. Высшую школу страны — наряду с общей системой российского образования — ждут перемены: цель вхождения к 2024 году в пятерку лучших экономик мира, которую обозначил президент РФ в "майском" указе, на официальном уровне признана недостижимой без надежного "бэкграунда" в виде высококвалифицированных кадров, качественных технологических решений и актуальных исследований. Государственным вузам предстоит научится не просто изучать экономику и рынки, но и оперативно реагировать на их запросы, запуская новые программы обучения и опережающими темпами модернизируя существующие. О том, как этот процесс идет сегодня в Школе экономике и менеджмента ДВФУ, корр. ИА PrimaMedia побеседовал с директором ШЭМ Еленой Гаффоровой.

Предпринимательская миссия вуза

— Доклад "12 решений для нового образования", подготовленный экспертами Высшей школы экономики и Центра стратегических разработок, рекомендует вузам сделать упор на развитии инноваций, создании качественных исследований и знаний. Судя по тому, что идеи авторов доклада достаточно плотно интегрированы в указ президента РФ от 7 мая этого года, рекомендации экспертов стали государственными целями и задачами в образовании. Скажите, что-то новое или неожиданное вы узнали из доклада ВШЭ И ЦСР?

— Когда я этот документ прочитала, я, откровенно говоря, порадовалась за наш федеральный университет. Те идеи, что обозначены в докладе, то системное видение проблем и их решений, которые стали результатом исследований ВШЭ и ЦСР, уже лежат в основе развития ДВФУ по крайней мере 2-3 последних года.

Очевидно, что роль университетов, роль высшего образования сильно трансформируется. Об этом много пишут и в зарубежной литературе, в частности, когда речь идет об университетах третьего поколения. Когда наряду с классическими функциями — образовательной и исследовательской — у университетов появляется миссия более тесной интеграции с экономикой региона, страны в целом.

У университета появляется "предпринимательская функция", "предпринимательская миссия". Но, конечно же, не в том смысле, что вуз должен самостоятельно зарабатывать деньги, осуществлять предпринимательскую деятельность как хозсубъект. Университет должен добывать – а не просто транслировать — знания, необходимые для экономического развития.

И эти знания добываются при проведении исследований, они добываются при выполнении прикладных проектов. К сожалению, в разные годы по разным причинам — в том числе и ввиду недофинансирования — исследованиям уделялось не очень много внимания, и в этом смысле мы очень сильно начали отставать от мировых лидеров высшего образования, где исследования давно являются неотъемлемой частью университетской деятельности.

— Но ведь даже большому университету федерального значения непросто добывать нужные и актуальные для экономики, бизнеса знания в одиночку?

— Если говорить о нашей Школе экономики и менеджмента, то полагаясь исключительно на собственные силы, мы, естественно, не можем быстро получить результаты, интересные не только нам, но и международному сообществу. Поэтому мы приняли решение искать себе сильных партнеров — как в России, так и за рубежом — для того, чтобы стать частью исследовательских коллективов по интересным и актуальным направлениям исследований. Это вроде бы простое решение, кстати, достаточно непросто реализовать именно в экономических исследованиях, поскольку сегодня основные тренды научных исследований — в естественнонаучной и технологической областях. Поэтому мы должны становиться либо частью междисциплинарных коллективов, либо действительно находить те области экономики, в которых формируются сейчас некие научные тренды, теории.

У нас такие "трендовые" коллективы уже созданы, в частности, в области предпринимательства — как в очень интересной предметной области исследований. Мы создали научный коллектив совместно с Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, которая, в свою очередь, тесно интегрирована с зарубежными коллегами – исследователями в этой области. И это сотрудничество уже позволило наполнить наши образовательные программы по предпринимательству исследовательским контентом очень высокого уровня. Также у нас в ДВФУ есть межшкольный коллектив по изучению изменений климата в разных аспектах, по этой схеме мы реализуем еще ряд проектов.

— А как эта бесспорно интересная работа отражается собственно на обучении студентов?

— В тех же "12 решениях для нового образования" очень точно отмечено, что повышение качества образования во многом зависит от исследовательской деятельности преподавателей. В докладе отмечено, что в региональных университетах сегодня – и мы, к сожалению, не можем с этим не согласиться — многие преподаватели исследованиями не занимаются, и отсюда — упрощения в системе высшего образования. И для того, чтобы нам опережающими темпами выходить на общероссийский высокий уровень качества образования, необходимо, что называется, объединять ресурсы – с помощью тех же сетевых форм взаимодействия вузов, который позволяет оптимально использовать лучший опыт.

Как это практически выглядит у нас, в нашей Школе? У нас установлены партнерские отношения с лучшими вузами России в области экономического образования. Это Высшая школа экономики, экономический факультет МГУ. В плане обучения управлению — это Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета, в каких-то направлениях это Российская экономическая академия им Г. В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС.

С этими лидерами экономического образования у нас уже есть ряд проектов, и теперь это закреплено в "12 решениях" — использование лучших онлайн-ресурсов, онлайн учебных курсов. По мнению авторов доклада, в идеале в год студент должен "взять" где-то пять таких оналайн-курсов от лучших университетов. И решение двигаться именно в этом направлении принято и в целом в ДВФУ, и в нашей Школе, где, в частности, студенты уже со следующего учебного года будут иметь возможность изучать предметы от лучших университетов страны в режиме онлайн, эти курсы мы выбрали, проведя большой анализ их качества. Сразу отмечу, что онлайн-курс не означает того, что наши преподаватели устраняться от процесса. Наоборот, они выступят в качестве тренеров, тьюторов, которые помогут использовать полученные знания для решения тех или иных реальных задач, преодолеть извечный разрыв "теория — практика".

— Что еще в докладе "12 решений для нового образования" показалось вам интересным?

— Установка на то, что университеты сегодня должны ориентировать студентов на развитие предпринимательского мышления. Мы же с вами знаем, что выпускники, выходя на рынок труда, всегда хотят найти себе хорошее рабочее место, а таких мест, в свою очередь, всегда не хватает. Так что говорить студенту: "Просто учись, станешь хорошим специалистом, и тогда обязательно найдешь себе хорошую работу" — не совсем верно сейчас.

Нужно не только транслировать знания, нужно настраивать студентов на формирование новых отраслей экономики, открытие новых бизнесов. Без этого вряд ли удастся достичь цели по вхождению в пятерку ведущих экономик мира, которую поставило высшее руководство страны.

Поэтому мы должны входить в новые сферы, в новые области. И одно дело – найти новое технологическое решение, и другое – сделать это решение рыночным, экономически осуществимым. И как раз-таки развитие предпринимательских навыков не только у студентов-экономистов, но и у технологов, инженеров, био-технологов, IT-шников – это сейчас задача, так или иначе озвучиваемая на высшем уровне. Естественно, что предпринимательство было выбрано нашей Школой как приоритетное достаточно давно.

— То есть прежде всего вы учите молодых людей зарабатывать деньги?

— Знаете, еще 4 года назад, когда мы принимали упомянутое решение, в целом к предпринимательству в университетской среде относились не как к чему-то серьезному, считая, что это больше объект практической деятельности, нежели предмет особого внимания университета. Но за эти годы отношение к предпринимательству было сильно переосмыслено, оно воспринимается уже не только в том определении, которое используется в Гражданском кодексе РФ: "Предпринимательство – это деятельность по получению прибыли". В мире же миссией предпринимателя достаточно давно считается деятельностью по созданию ценностей.

И вот как создавать ценность, используя те возможности, которые есть в окружающей нас действительности, — это и есть предмет нашего образования и нашего видения того, как надо учить предпринимательству.

Что касается исследовательской работы – без которой мы вряд ли сможем дать студенту актуальное и корректное представление о той самой "окружающей нас действительности" — то такой опыт у нас уже накоплен. Например: сейчас принято и принимается много государственных решений по поддержке предпринимательства. Но не всегда эти меры дают те эффекты, на которые рассчитывали. И дальше идут домыслы, почему они не работают. Но для того чтобы понимать, сработает или не сработает то или иное решение, необходимы исследования, учитывающие серьезные специфические особенности у развития, допустим, молодежного предпринимательства, женского предпринимательства или экологического предпринимательства.

И мы сегодня, под руководством ведущего ученого из Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета Галины Широковой, реализуем проекты по исследованиям специфических видов предпринимательства, изучаем вопросы, связанные с построением "предпринимательских экосистем".

Другой аспект состоит в том, что студентов нужно не просто "учить предпринимательству", не просто исследовать его, а привлекать непосредственно к предпринимательской деятельности. Больше 5 лет в вузах создается инновационная инфраструктура, тем не менее, все эти бизнес-инкубаторы, технопарки в полную мощь еще не заработали. И у нас в университете руководством воспринимается как один из приоритетов именно участие студентов разных школ в совместном создании в рамках созданной инфраструктуры реального продукта с реальной рыночной ценностью.

Кто заказывает знания

— Логично предположить, что далеко не все ваши выпускники желают стать именно предпринимателями. Многие же нацелены на то, чтобы получить хорошую специальность в хорошем вузе и делать карьеру, работая по найму. А ведь общим местом считается мнение, что наши вузы выпускают слишком много экономистов, юристов, менеджеров, таких "специалистов" на рынке труда переизбыток. Как сегодня нужно учить экономистов и менеджеров, чтобы их знания и навыки были действительно востребованы на рынке?

— К слову, в структуре выпускников вузов экономистов, юристов и менеджеров у нас не больше, чем в развитых западных странах. А вот, например, инженеров – значительно больше. В целом же вопрос скорее не в общем количестве тех или иных выпускников, а в их качестве. И, конечно, это во многом зависит не только от самих студентов, но и от тех образовательных программ, которые мы используем при их подготовке. Поэтому нас не меньше, чем работодателей, мучает вопрос — каких сегодня надо готовить менеджеров, чтобы завтра они получили диплом и нормально трудоустроились.

Профессии экономиста и менеджера, кстати, по-прежнему востребованы у абитуриентов, судя по нашему ежегодному конкурсу. И сказать, что наши выпускники хуже трудоустроены, чем выпускники инженерных специальностей – тоже нельзя. Да, говорят, что некоторые из них работают водителями, продавцами, но это все-таки вопрос к тому, чему студент научился во время пребывания в университете. Ведь наверняка выпускники экономических специальностей, например, Высшей школы экономики никогда не останутся без работы по своему профилю.

Поэтому мы тщательно изучаем содержание, структуру образовательных программ передовых как российских, так и зарубежных университетов и сильно пересматриваем учебные планы и программы с учетом потребностей региона в квалифицированных кадрах. Так что сейчас же мы помогаем студенту сформировать себя для рынка труда. С одной стороны, мы поняли, что надо научить студента хорошо разбираться в фундаментальных экономических процессах — от макро— до микроуровня. Обязательно нужно уметь соотносить разные показатели экономической жизни, соотносить их между собой, видеть их взаимосвязь, прогнозировать последствия тех или иных решений, которые на сегодняшний день принимаются на государственном, региональном уровне, на уровне отдельной компании.

С другой стороны, все в образовании, что связано с практико-ориентированностью, с прикладным аспектом, необходимо вывести в поле проектной деятельности. Конечно, невозможно научить студента за 4 года, даже если прибавить 2 года в магистратуре, решать любые задачи любой компании, любо организации. Так как же приблизиться к практико-ориентированному результату? Как я уже сказала, с помощью проектов, которые возникают из постановки самими работодателями проблемных задач. У нас формируется целый реестр организаций-партнеров. В нем уже присутствуют, например, "Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ", "Рефтерминал", многие банки и страховые компании, Международный аэропорт Владивостока, Кроноцкий заповедник Камчатского края.

Для магистрантов, к слову, проектная деятельность – обязательный и очень весомый элемент учебного плана. И наша установка — в том, что проект не должен быть абстрактным, проект должен иметь конкретного заказчика. Естественно, что пока на всех студентов у нас "внешних" заказчиков не хватает, поэтому мы работаем и с "внутренними" — с технопарком ДВФУ, Дирекцией технологического предпринимательства. Задачи этих площадок – довести до рынка технологические решения, сгенерированные, например, Инженерной школой или Школой биомедицины. И наши студенты стали частью этих проектов, выполняют маркетинговые исследования, проводя экономические расчеты, создают финансовую модель. Да, это заказчики внутренние, но решают они совсем не внутренние задачи вуза, они создают рыночные продукты. Своей частью они присутствуют в технологических проектах. Это внутренний заказчик, но у него не внутренние задачи. Суммарно это задача для рынка.

— Если говорить о ваших внешних заказчиках, то не проявляли ли они интереса к вашим студентам, участвующим в проектах, как к будущим сотрудникам?

— Прямо скажу, что компании "заходят" к нам, во многом преследуя именно эту цель.

Для многих компаний это очень выгодно — начать взаимодействие со студентом не на выпуске, а где-нибудь на "экваторе" обучения, когда уже есть базовые знания, и можно тестированием и решением конкретных задач конкретной компании "вырастить" себе хорошего сотрудника, не тратя средства на его переобучение после получения диплома.

И такая практика на уровне университета у нас уже есть: "Сибур холдинг" открыл для наших студентов вакансии для стажировок с выездом в Тобольск. И мы сейчас даже подстраиваем под этот масштабный проект свои учебные планы, потому что в нем задействованы не только студенты направления "Химическая технология", но и студенты-юристы, и наши экономисты. Такое же предложение есть от Корпорации развития Дальнего Востока, которая зовет студентов на стажировки, тестирует их непосредственной деятельностью на возможность дальнейшего трудоустройства.

— Как известно, с недавнего времени студенты соответствующих специальностей в качестве своей дипломной работы могут предоставлять на суд комиссии свой бизнес-проект или даже стартап-проект. Один из ваших выпускников, я знаю, даже уже успешно защитил диплом таким образом. Надо понимать, этот "тест", пройденный студентом вашей Школы, повлиял на принятие указанного решения?

— Я думаю, повлиял. В прошлом году соискатель защищал свой проект в присутствии на тот момент министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки. Это был проект вывода на рынок медицинской технологии диагностирования. Что интересно: сама разработка технологии была сделана практикующим врачом, а студент как экономист применил полученные знания на практике и превратил технологию в полноценный стартап.

Разумеется, теперь для наших студентов-дипломников защищать бизнес-проект – это право, а не обязательное требование. Стартап – это же уникальная компетенция, также у студента должна быть большая мотивация к этому, и 100%-ной историей для всех это, конечно, не будет.

Но сама идея перевода выпускных квалификационных работ на "стартап-рельсы" состоит в том, чтобы каждое решение, которое студент предлагает либо в рамках исследовательского проекта, либо в рамках бизнес-проекта, отвечало на вопрос – зачем это решение, как, кто и каким образом будет использовать результаты работы. Иными словами, понятие "употребимость" является ключевым в постановке и выборе темы выпускной квалификационной работы.

Если человек хочет быть предпринимателем, он говорит: "Я знаю, в Инженерной школе есть интересная разработка. Я пойду к ее создателю, и мы попробуем из этого сделать интересный бизнес-проект". В случае же чисто исследовательского проекта "употребимость" означает четкое понимание того, что результаты исследования, допустим, позволят нам стать частью международного исследовательского сообщества в той или иной сфере.

Шаги, программы и возможности

— В 2017 году у вас в Школе экономики и менеджмента появились две новые магистерские образовательные программы — "Предпринимательство и инновации в АТР" и "Экономика и менеджмент окружающей среды". В чем их новизна?

— Эти программы — ответ на вызов, в ответ на запрос на развитии предпринимательских установок. "Предпринимательство и инновации в АТР" — это как раз программа, которая, с нашей точки зрения, должна готовить студентов создавать рабочие места. Предпринимательство здесь, как вы понимаете, — не умение открыть, извините, ларек, а создание новых сфер и сегментов. Вообще сегодня предпринимательство как род деятельности уже предполагает что-то новое, что-то неожиданное, что-то обязательно создающее дополнительную ценность. Поэтому мы хотим научить студентов создавать не только те бизнесы, которые они видят уже сейчас "за окном". Надеемся, что по итогу кто-то по этой программе защитит свою выпускную квалификационную работу как бизнес-план своей будущей компании, в которую будет трудоустраивать других специалистов.

Если говорить об "Экономике и менеджменте окружающей среды", то это тоже далеко не стихийно возникшее решение. Первоначально в ДВФУ была создана межшкольная лаборатория исследований глобальных процессов изменения климата под руководством приглашенного профессора Риккардо Валентини. Был создан коллектив, начались работы, проекты. И поняли, что не хватает исследователей для изучения новых, формирующихся сейчас отраслей, в том числе, и "зеленой" экономики. Стали рассматривать вопрос, как развивается эта проблематика в мире, и стало понятно, что у экономистов и управленцев здесь — много задач по "превращению" процессов изменения климата в новые рыночные возможности, а также задач по оценке природных благ, которыми мы все пользуемся (пляжей, рощ, китов, птиц и др.).

— Если вернутся к теме вашего взаимодействия с лидерами экономического образования, большой интерес должны представлять ваша совместная образовательная программа с Высшей школой экономики, которую Школа ДВФУ запускает в этом году. Речь там идет о получении сразу двух дипломов?

— Для наших абитуриентов это просто великий шанс. Принято решение на уровне руководителей университетов о возможности создания двухдипломной программы с ВШЭ. В России очень немного университетов, у которых есть такие программы с Высшей школой экономики, это, например, Российская экономическая школа. Нам, я считаю, очень повезло, что нас восприняли в качестве партнеров для того, чтобы студенты, обучаясь в Дальневосточном федеральном университете, имели возможность получить на выпуске два диплома — и ДВФУ, и ВШЭ. Здесь с позиции ВШЭ очень важно быть уверенным в том, что качество преподавания у нас в университете соответствует высочайшим требованиям.

Безусловные плюсы для абитуриентов – бюджетные места, диплом ВШЭ при меньшей конкуренции. Обучаясь на программе, будущие студенты осваивают математические и экономические дисциплины, получая в итоге доступ к вакансиям/позициям в Институтах развития, региональных правительствах, Центральном Банке России. Запрос на таких специалистов, пожалуй, один из самых частых сегодня. Команда преподавателей ШЭМ и ВШЭ обеспечит обучение лучших студентов двудипломной программы – ДВФУ и ВШЭ.

Также мы как Школа получаем большую возможность повысить уровень наших дальневосточных преподавателей, которые по условиям программы будут стажироваться в Высшей школе экономики. Так что общий потенциал профессорско-преподавательского состава Школы будем выводить на новый уровень.

— Среди ваших студентов сегодня – и вполне уже состоявшиеся предприниматели, участники образовательной программы Executive MBA "Бизнес в Азии: создание и продвижение". Насколько наше дальневосточное бизнес-сообщество заинтересовано в этой программе?

— Мне даже страшно спугнуть такой успех. Мы не ожидали, что "первый блин" окажется таким результативным. Хочется верить, что так продолжится и с нашими следующими слушателями. Вообще решение об открытии программы Executive МВА в нашей Школе принималось не быстро. Вы знаете, что сейчас много критики в сторону бизнес-образования в России, мол, "бизнесменам неинтересно на этих программах, они знают больше, чем преподаватели". Поэтому перед нами стояли задачи по поиску своей целевой аудитории и наполнению программы тем содержанием, которое будет ей интересно. Все это потребовало немало времени.

Отдельное спасибо — Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, они нам здорово помогли в формировании как самой структуры программы, так и в приглашении топовых спикеров по разным модулям, интересующим предпринимателей. Также большая удача и счастье, что у нас сформировалась интересная группа слушателей. Это достаточно молодые предприниматели и управленцы от 30-ти до 40 лет, у которых уже есть успешные бизнесы. Но при этом они мотивированы на развитие, на использование новых возможностей, на продвижение в Азии. Поэтому "АТР-овский" акцент – это специфическая особенность нашей программы, мы не просто учим управленческим компетенциям, как это принято в базовых программах Executive МВА, МВА, мы добавили региональную специфику, подобрав удачным образом спикеров, экспертов, не просто знающих этот вопрос, но и успешно реализующих бизнес-проекты в странах АТР.

Это, конечно, помогло сделать действительно "употребимую" программу. Я недавно говорила с Дмитрием Алексеевым (генеральный директор и совладелец компании DNS – ред.), с которым мы еще на старте обсуждали, какой должна быть эта программа, и он нам давал много советов. И вот на днях он сказал: "Я вас поздравляю. Я очень много слышу хороших отзывов от ваших слушателей и вообще в информационном пространстве. В положительном контексте комментируется как само содержание программы, так и люди, которые попали в группу и становятся сообществом".

Когда мы обсуждали концепцию этой программы, изучали лучшие практики Школы управления "Сколково", Высшей школы бизнеса МГУ, мы поняли, что МВА должно решить как минимум три задачи. Первая – развитие управленческих навыков. Второе – формирование сообщества, то есть наши слушатели должны научиться жить в дальнейшем в партнерстве после окончания программы и совместно формировать новые бизнесы, новый рынок, новую культуру предпринимательства. И третье – дать участникам мотивации что-то изменить, что-то сделать новое. Удалось нам с первым проектом, конечно, не все, всегда есть, куда расти. Но в основном – получилось, это большое счастье. И нам очень хочется не потерять это в будущем.

— Насколько я знаю, у Школы есть совместные с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проекты в области демографии макрорегиона, ситуация с которой беспокоит и власти, и бизнес. Чем эти проекты могут помочь в улучшении ситуации?

— В рамках ШЭМ действуют Исследовательский центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока и Лаборатория человеческого капитала, которые проводят исследования и обеспечивают информацией для госорганы, создают объективную картину происходящих процессов. На сегодняшний день у нас есть два выполненных исследовательских проекта, первый связан с исследованием результативности вахтового метода привлечения специалистов на предприятия Дальнего Востока, также и второй связан с задачей, о которой говорил президент РФ, — с переселением на Дальний Восток из-за пределов России старообрядцев ("Демографический паспорт города Свободный").

Также одним из наших совместных с АРЧК проектов является открытие в нынешнем году программы подготовки магистров "Управление демографическим развитием". Будем готовить специалистов для органов государственной власти дальневосточных субъектов федерации – в рамках программы по управлению социально-демографическим развитием региона и принятой правительством РФ "Концепции демографического развития ДВ". Эту концепцию надо превращать в реальные проекты, в реальные шаги и действия. А на уровне субъектов не всегда есть понимание того, что надо делать, или же предложения носят чересчур декларативный характер, что, разумеется, правительство не устраивает. Так что даже просто для разработки этих предложений нужны компетенции и понимание, что сработает, а что не сработает. И все это должно строиться на серьезных исследованиях, на серьезной аналитике.

Именно таким образом мы попытались сформировать программу "Управление демографическим развитием". Поэтому партнером у нас стал Федеральный центр социологических исследований РАН, программу будем реализовывать не только своими силами, но и с привлечением ведущих экспертов в этой области из Москвы и Санкт-Петербурга. Соглашения с рядом регионов ДФО по обучению специалистов для них уже подписаны, с другими соглашения – в стадии подготовки. Предполагается, что обучатся будут как действующие чиновники, так и молодые люди, которые во время обучения будут плотно контактировать с "целевым" субъектом и готовить обоснованные проекты, которые должны быть реализованы на уровне регионов и привести к получению желаемых результатов. И после окончания обучения этих студентов администрации и правительства субъектов возьмут к себе на работу.

— Планы у Школы, судя по нашей беседе, огромные. А если говорить лично о вас как о руководителе ШЭМ, в каком еще направлении хотелось бы поработать?

— Так случилось, что с подачи руководства ДВФУ создана Школа цифровой экономики – как ответ на вызов нашего времени, и наш университет, разумеется, должен на эти вызовы откликаться одним из первых. Хотя мы понимаем, что содержание программы новой школы подразумевает главным образом технологический процесс, информационные технологии, искусственный интеллект, но, тем не менее, слово "экономика" там присутствует. Причем это такая область, которая, как кажется, может быть освоена только молодыми. И если мне лично и нашей Школе удастся встроиться в эту повестку, я себя за это похвалю. Ведь сейчас мы находимся на этапе, когда технологии опередили многие другие нормы нашей жизни. Меняются ценности. И это уже видят исследователи, в книге "Четвертая промышленная революция" Клауса Шваба есть даже отдельная часть о том, как людям "не потеряться в цифре". Этим интересно было бы позаниматься, привести в гармонию то, чем живут люди разных поколений во времена технологических вызовов – это очень интересная задача.

Справка: ГАФФОРОВА Елена Борисовна — доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента Дальневосточного федерального университета. Директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ (с 2014 года – по н.в.).

С отличием окончила Дальневосточный институт советской торговли. После обучения в аспирантуре Российской экономической академии им Г. В. Плеханова получила ученую степень кандидата технических наук. В 1999 году создала и возглавила кафедру управления качеством, стандартизации и сертификации ТГЭУ. Прошла профессиональную подготовку в сфере менеджмента качества, управления проектами и инновационного менеджмента в ведущих университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Японии, США, Сингапура.

В 2009 году по итогам успешной защиты диссертации в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов присвоена ученая степень доктора экономических наук по специальности "Экономика и управление народным хозяйством (экономика и управление качеством)". В сентябре 2009 году избрана заведующей кафедрой менеджмента ТГЭУ. Возглавляла научную школу кафедры менеджмента по направлению "Управление качеством в теории управления экономическими и социальными системами". В 2010 году участвовала в разработке и реализации Программы развития инновационной структуры ТГЭУ, а затем – ДВФУ.

С 2014 года возглавляет Школу экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. Инициатор ряда крупных научных проектов, в том числе Лабораторию исследования предпринимательства. Автор более 150 научных и учебно-методических работ, в том числе в соавторстве с руководителями предприятий реального сектора экономики по результатам выполнения проектов в области менеджмента.