Корейский лоукостер Eastar Jet начал летать во Владивосток. Фото: Андрей Ефимкин, предоставлено пресс-службой Международного аэропорта Владивосток

С приходом новой авиакомпании количество рейсов в Сеул из аэропорта Владивосток превысит 40 вылетов в неделю

14 июня, PrimaMedia. Международный аэропорт Владивосток принял сегодня, 14 июня, первый рейс нового прямого рейса Сеул — Владивосток. Полеты на данном направлении начала выполнять южнокорейская авиакомпания Eastar Jet. С приходом нового перевозчика количество вылетов в различные города Республики Корея превысит 40 рейсов в неделю, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Полеты по маршруту Владивосток — Сеул будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам. Согласно расписанию на данный момент вылеты из Владивостока будут совершаться в 02.50 местного времени, а прилет во Владивосток в 02.00. Время в пути составит 2 часа 45 минут.

Южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений аэропорта Владивосток. За пять месяцев 2018 года пассажиропоток на южнокорейском направлении увеличился в 1,5 раза. На сегодняшний день из Международного аэропорта Владивосток в столицу Южной Кореи ежедневно выполняется пять рейсов. Их осуществляют авиакомпании "Аврора", S7 Airlines, Korean Air и Jeju Air. С приходом в аэропорт Владивосток новой авиакомпании Eastar Jet количество рейсов в Сеул превысит 40 вылетов в неделю.

По словам директора по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александра Боброва, это уже третий южнокорейский перевозчик, пришедший во Владивосток с сентября 2017 года. В текущем сезоне новая авиакомпания планирует увеличение частоты полетов из Сеула, а кроме того откроет рейс из еще одного южнокорейского города — Пусан. Сейчас из Владивостока в различные аэропорты Южной Кореи ежедневно выполняется в среднем семь вылетов, а в течение летнего сезона их количество увеличится до девяти рейсов в день. Благодаря растущему спросу на поездки во Владивосток со стороны населения Республики Корея, доля международных пассажиров в общем пассажиропотоке аэропорта в 2018 году превысит 40%. В ближайших планах аэропорта приход еще одной новой южнокорейской авиакомпании.

СПРАВКА: Eastar Jet южнокорейский лоукостер (low-cost — работа в низкобюджетном сегменте). Число обслуживаемых направлений уже "перевалило" за два десятка. Владивосток станет первым пунктом назначения лоукостера в РФ. Остальные обслуживаемые города расположены в Южной Корее, КНР, Японии, на Северных Марианских островах, в Тайване, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде.