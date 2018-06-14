Владивостокцы говорят громкое «нет» парковке на газонах

14 июня, PrimaMedia. Автохамы, паркующиеся на клумбах, газонах и в скверах Владивостока, в этом году вызвали шквал жалоб возмущенных горожан: граждане еженедельно присылают в мэрию десятки обращений о нарушителях. Тем временем в городе уже разработаны новые правила благоустройства, предполагающие ужесточение наказаний за нарушение правил благоустройства и увеличение штрафов за парковку на газонах, сообщает ИА PrimaMedia.
Парковка в неразрешенных местах – настоящий бич Владивостока. При этом муниципальный правовой акт запрещает парковаться в зеленых зонах придомовых территорий, на спортивных и детских площадках. За такую стоянку нарушителям грозят штрафы: для физических лиц от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей.
Мэрия, получая обращение с сигналом о незаконной парковке, запрашивает в ГИБДД информацию о собственнике машины, после чего вызывает его в управление охраны окружающей среды и природопользования для оформления протокола об административном правонарушении. Также горожане могут направлять свои обращения на официальный сайт управления МВД России по Приморскому краю 25.мвд.рф. Только в первом квартале этого года административно-территориальные комиссии за парковку на газонах выписали штрафы 236 нарушителям. Теперь тем, кто оставлял свои машины на территории зелёных насаждений, придётся заплатить штрафы на общую сумму 350 тысяч рублей.
Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.