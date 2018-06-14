Шлагбаум. Фото: ИА PrimaMedia
Общая дорога

Владивостокцы говорят громкое «нет» парковке на газонах

Еженедельно в мэрию поступают десятки жалоб от горожан на автохамов

14 июня, PrimaMedia. Автохамы, паркующиеся на клумбах, газонах и в скверах Владивостока, в этом году вызвали шквал жалоб возмущенных горожан: граждане еженедельно присылают в мэрию десятки обращений о нарушителях. Тем временем в городе уже разработаны новые правила благоустройства, предполагающие ужесточение наказаний за нарушение правил благоустройства и увеличение штрафов за парковку на газонах, сообщает ИА PrimaMedia.

Парковка в неразрешенных местах – настоящий бич Владивостока. При этом муниципальный правовой акт запрещает парковаться в зеленых зонах придомовых территорий, на спортивных и детских площадках. За такую стоянку нарушителям грозят штрафы: для физических лиц от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей.

Мэрия, получая обращение с сигналом о незаконной парковке, запрашивает в ГИБДД информацию о собственнике машины, после чего вызывает его в управление охраны окружающей среды и природопользования для оформления протокола об административном правонарушении. Также горожане могут направлять свои обращения на официальный сайт управления МВД России по Приморскому краю 25.мвд.рф. Только в первом квартале этого года административно-территориальные комиссии за парковку на газонах выписали штрафы 236 нарушителям. Теперь тем, кто оставлял свои машины на территории зелёных насаждений, придётся заплатить штрафы на общую сумму 350 тысяч рублей.

5 карточек

Как цивилизованно наказать владивостокских любителей парковаться на газонах?

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.

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