Флаги Японии и КНДР. Фото: ИА PrimaMedia

Главы Японии и КНДР могут встретиться во Владивостоке на ВЭФ

Последняя встреча глав этих двух государств произошла 14 лет назад

14 июня, PrimaMedia. Правительство Японии намерено организовать встречу премьер-министра Синдзо Абэ и северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре во Владивостоке, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники. По информации японского СМИ, Ким выразил готовность встретиться с Абэ во время его саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча лидеров двух азиатских стран может состояться во Владивостоке в рамках ежегодного Восточного экономического форума (ВЭФ). Синдзо Абэ был одним из главных гостей форума в прошлом году и выражал намерение приехать во Владивосток и в нынешнем. Ким Чен Ын же получил приглашение на форум во время недавнего визита в КНДР главы российского МИД Сергея Лаврова.

По словам источника, во время саммита в Сингапуре Ким сказал, что у него есть возможности встретиться с Синдзо Абэ, и он "открыт" для этого.

Руководители Японии и Северной Кореи не встречались в течение 14 лет, с тех пор премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми провел переговоры с отцом Ына Ким Ким Чен Иром в Пхеньяне.

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