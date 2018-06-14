Андрей Хапочкин. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

Андрей Хапочкин: Наша задача - сохранить сахалинский бюджет социально-ориентированным

Областная дума сразу в двух чтениях приняла закон "Об исполнении областного бюджета Сахалинской области за 2017 год" (ФОТО)

14 июня, PrimaMedia. Сахалинская областная Дума в четверг, 14 июня, приняла сразу в двух чтениях закон "Об исполнении областного бюджета Сахалинской области за 2017 год". Министр финансов области Анна Харченко, выступая перед депутатами, сообщила, что в прошлом году казна области получила 113,2 млрд рублей, а расходы составили 117,3 млрд рублей. Почти половина средств была направлена на социально-культурную сферу – около 58 млрд рублей. По этому показателю социальной защиты жителей островной край входит в число лидеров в России. Председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин подчеркнул, что он и дальше планирует отстаивать именно такой подход к распределению средств, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу думы.

— Мы и дальше будем отстаивать именно такой подход к областному бюджету. При всех непростых условиях наша задача — сохранить бюджет социально-ориентированным, — подчеркнул спикер областной Думы Андрей Хапочкин. — Заслушивая отчет правительства области по исполнению бюджета за прошлый год, мы ясно осознаем, что и в текущем году, и в плановых 2019 и 2020 годах на меры поддержки сахалинцев и курильчан необходимо направлять деньги в такой же пропорции. Тем более, области уже приняты и осуществляются более 200 мер по социальной поддержке граждан. Более того, уже на сегодняшнем заседании мы приняли решение о дополнительной ежеквартальной выплате размером в 5 тысяч рублей островным пенсионерам, отработавшим на Крайнем Севере и районах, приравненных к ним, более 40 лет. До этого дня сумма выплат составляла 1 тысячу 333 рубля. Такое право получат свыше 27 тысяч сахалинцев и курильчан.

Кроме того, спикер отметил позицию членов депутатской фракции "Единая Россия" о необходимости усиления контроля за исполнением поручений по результатам общественного обсуждения самого важного для региона документа. Помимо этого, фракция предложила правительству в 2018 году и последующих плановых годах направлять часть доходов, которые могут поступить дополнительно в бюджет, на покупку служебного жилья для медицинских работников, участвующих в государственной программе модернизации здравоохранения на Сахалине и Курилах.

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О развитии региональной системы здравоохранения стоит упомянуть отдельно, так как эта тема была и остается одной из наиболее обсуждаемых среди сахалинцев и курильчан. Напомним, в прошлом году в Южно-Сахалинске построили крупнейший на Дальнем Востоке реабилитационный центр для инвалидов. Также приняты в эксплуатацию хирургический корпус областного онкологического диспансера, перинатальный центр, амбулатория в селе Троицком на 120 посещений в смену, фельдшерско-акушерские пункты в селах Парусное, Новое, Новиково, врачебная амбулатория в Арги–Паги. Министр здравоохранения области Алексей Пак, выступая перед депутатами, особо подчеркнул, что бюджет позволил обеспечить бесперебойное снабжение пациентов лекарственными препаратами, в том числе импортными.

При обсуждении итогов исполнения регионального бюджета 2017 года, члены депутатской фракция "Единая Россия" также сошлись во мнении и обозначили необходимость в определении приоритетов расходования средств в промышленном секторе экономике, выделив проекты по газификации, жилищной программе, обеспечению отдаленных населенных пунктов чистой водой, увеличению финансирования региональной программы по асфальтированию дорог и другое.

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