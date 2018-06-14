Егор Тимофеев. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia
МедиаСаммит

Спокойствие в любой ситуации: пресс-секретарь РБК провел мастер-класс для пиарщиков

В рамках МедиаСаммита-2018 Егор Тимофеев рассказал, как реагировать на форс-мажоры и выстраивать коммуникации

14 июня, PrimaMedia. Пресс-секретарь медиа-холдинга РБК Егор Тимофеев провел практический мастер-класс для PR-специалистов в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2018(6-7 июня, кампус ДВФУ). Эксперт подготовил для коллег антикризисную инструкцию: как правильно реагировать на непредвиденную ситуацию и сохранять спокойствие, если случился форс-мажор, сообщает ИА PrimaMedia.

Разбирая реальные примеры, участники мастер-класса учились правильно выстраивать антикризисные коммуникации. По словам Егора Тимофеева, выход из критической ситуации условно делится на три этапа.

— Чтобы ни случилось, вы, как пиарщик, должны защищать бренд, взять ситуацию в свои руки и перехватить инициативу. Для полного понимания картины происходящего – в первую очередь необходимо собрать данные, как внутри компании, так и снаружи в СМИ и социальных сетях, — подчеркнул Егор Тимофеев.

Егор Тимофеев

Егор Тимофеев. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Второй шаг пиарщика-профессионала – утвердить конкретную стратегию поведения в организации. Здесь идет речь о внутренних коммуникациях с кругом заинтересованных лиц. Третий шаг – реализация стратегии.

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— После реализации стратегии вам необходимо собрать обратную связь. Открыть социальные сети, публикации в СМИ – открыть, так называемые, "врата в ад". Негативные комментарии нужно постараться скорректировать, сгладить. Речь идет о конструктивных комментариях. На другие даже внимание не стоит обращать, — отметил Егор Тимофеев.

В заключение встречи эксперт посоветовал коллегам всегда сохранять спокойствие.

— Главное, в любой ситуации сохранять спокойствие. Спокойствие, которое вы сможете передавать окружающим, как начальству, так и вашему коллективу. Запомните, вы – остров спокойствия в мире негатива, — посоветовал Егор Тимофеев.

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит-2018 прошел во Владивостоке 6-7 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Организаторы подготовили для участников более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Программа МедиаСаммита традиционно разделена на несколько направлений: секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб.

Обучающие мастер-классы прошли, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии. В мероприятии приняли участие более 6 000 человек.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Союз журналистов России, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

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