Комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Фото: ИА PrimaMedia

Фоторадары в Приморье оштрафовали более 260 тысяч лихачей с начала года

Сумма штрафов на сегодняшний день приближается к 140 млн рублей

14 июня, PrimaMedia. Благодаря радарным комплексам в Приморском крае с начала года зафиксировано почти 260 тысяч нарушений скоростного режима, сумма штрафов приблизилась к 140 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Фоторадары работают на большинстве краевых дорог уже несколько лет, и с их помощью удалось снизить количество ДТП, однако количество нарушений значительно не снижается.

Как напомнили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, в регионе действует 61 радарный комплекс "Кордон" и "Крис-С", которые фиксируют нарушения скоростного режима.

"Данное оборудование установлено на большинстве краевых дорог, а также на Золотом и Русском мостах. Благодаря комплексам в Приморье с начала года выписано уже почти 260 тысяч штрафов на общую сумму около 140 млн рублей", – прокомментировали в ведомстве.

Радары на дорогах Приморья наштрафовали уже почти на миллиард

В департаменте добавили, что только за неделю, с конца мая – начала июня, в крае выявлено почти 10 тысяч нарушений на сумму более 5 млн рублей.

По словам специалистов, введение в эксплуатацию рубежей контроля скоростного режима позволило снизить аварийность на дорогах края. С 2015 года количество дорожно-транспортных происшествий неуклонно снижается. Только за 2017 год благодаря фоторадарным комплексам удалось ликвидировать три очага аварийности в крае.

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