Тема предоставления жилья детям-сиротам в Приморье стремительно «политизируется»

Митинг. Фото: ИА PrimaMedia

О потенциальных выгодополучателях «сиротского кризиса»

14 июня, PrimaMedia. Шесть сирот во Владивостоке накануне, 13 июня, объявили головку с требованием выдать им гарантированное законом жилье. Акция тут же привлекла внимание региональных и федеральных СМИ. Последовала реакция и со стороны краевых властей. И уже сегодня участники акции направились смотреть предложенные им варианты временного размещения в общежитиях города. Между тем, в экспертном сообществе считают, что пик "сиротского кризиса" неслучайно выпал на старт избирательной кампании по выборам губернатора. А ряд предложений, выдвигаемых в депутатском сообществе, указывает на возможных "выгодополучателей", сообщает ИА PrimaMedia.

Палатка на площади Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке с группой протестующих детей-сирот появилась 13 июня около 15.00. Шестеро женщин из движения детей-сирот потребовали от краевых властей выдать им квартиры, положенные им по закону.

Переговоры с голодающими попеременно вели: директор департамента внутренней политики Приморья Павел Ясевич, вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Дмитрий Мариза и Константин Межонов. На месте также находился помощник краевого прокурора Владимир Мазур. В качестве представителя сирот выступил активист КПРФ из Артема Александр Колосков, который ранее был замечен среди помощников депутата Госдумы от компартии Алексея Корниенко. Но, как уточнили в партии, в данный момент таковым не является, хотя корочку помощника не сдал. С господином Колосковым встречался спикер Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

Участники акции в комментариях СМИ заявляют, что представители краевых властей им помощь не предлагали и проявляли безразличие. В свою очередь, представители администрации настаивают, что предлагали различные варианты решения проблемы, но немедленно удовлетворить требования вышедших на голодовку удовлетворить не могут: участники акции требовали выдать им квартиры, положенные по закону.

Сейчас в списке на получения квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот. Одна из активисток, Анастасия Черная, отмечала, что за три года в очереди на жилье продвинулась на 80 человек, и находится она при этом далеко не в первой сотне, а именно 509-й.

"С пониманием отношусь к девушкам. Но, к сожалению, в одночасье обеспечить квартирами все семь тысяч очередников невозможно. Тем более, нарушая очередь, ведь за ее соблюдением строго следят надзорные органы", — отмечал накануне Павел Ясевич. По его словам, требование о выдаче квартиры вне очереди не только незаконно, но и несправедливо по отношению к другим очередникам.

Сегодня голодающие согласились пойти на диалог с властями. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, по поручению главы Приморья первый вице-губернатор края Александр Костенко в четверг, 14 июня, встретился с детьми-сиротами, которые стоят в очереди на получение жилья. Заместитель руководителя региона предложил тем, кто оказался в наиболее сложной ситуации, варианты временного размещения до тех пор, пока им не будут предоставлены квартиры по закону.

Костенко еще раз подчеркнул, что вопрос по обеспечению квартирами шести участников акции, которые пришли на встречу, не может быть решен законным способом в данный момент, потому что необходимо соблюдать очередность предоставления жилья. Он выразил готовность администрации края помочь оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Мы это сделаем вместе с городом. Но только в рамках действующего законодательства", – заявил первый замглавы региона. Костенко также дал поручение первому заместителю главы Владивостока Константину Лободе проработать вопрос с устройством ребенка одной из заявительниц в детский сад.

Первый вице-губернатор озвучил два варианта временного размещения пришедших на встречу сирот: в общежитии ДВФУ или краевом общежитии в районе БАМ Владивостока.

После встречи сирот ждал автобус, на котором они вместе с представителями департамента образования и науки Приморского края отправились рассмотреть указанные варианты.

Стоимость аренды данного жилья обойдется сиротам в пределах той суммы, которую дети-сироты Приморья будут получать в качестве компенсации из краевого бюджета, т.е. до 5 тысяч рублей.

Причем тут выборы?

Во всей этой истории обращает на себя внимание тот факт, что ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам резко обострилась именно накануне выборов губернатора, которого в Приморье выберут 9 сентября, хотя проблема имеет многолетнюю историю. Она начала обостряться еще со времен губернаторства Сергея Дарькина – а если точнее, то первые исполнительские листы появились в 2008 году. А далее росли стремительно: по одному в 2008 и 2009 годах, 2010 — семь, 2011-м – уже 647, 2012 год – 691, 2013-й и 2014-й – 369 и 268 соответственно. И так далее. К 2016 году, как рапортовал краевой прокурор Сергей Бессчасный, судебных актов в крае стало свыше 3 тысяч.

В 2015 году в сводный список лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилым помещением, было включено 5 768 человек в возрасте от 14 лет. Из общего числа право на получение жилья (то есть лица, достигшие 18-летнего возраста) по состоянию на конец 2015 года, имели 4 098 лиц. В 2017-м году в списке на получение жилья было уже более 6 тысяч человек.

Но до сих пор никаких публичных акций по этому поводу не было. Ни один из политиков Приморского края, равно как и ни один общественник не выходил с этой проблемой на митинги, а уж тем более голодовки. Хотя, надо сказать, предыдущие губернаторы, в отличие от нынешнего, жилищным вопросом для сирот, да и вообще их правами, были озабочены намного меньше.

Вместе с тем Андрей Тарасенко, опять же в отличие от предшественников, поднял вопрос гражданских прав сирот. В частности, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением регистрировать детей-сирот там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. Кроме того, с депутатами Госдумы от Приморья проговорил возможность решения вопроса о дополнении нынешних мер – а это покупка жилья по линии департамента образования и строительства жилья по линии департамента градостроительства – более эффективной. Речь идет о выделении сертификата на покупку жилья. Но для этого требуются изменения в федеральное законодательство.

Еще одна мера, которая в разработке – государственно-частное партнерство в строительстве жилья для детей-сирот. Этот способ решает сразу несколько проблем, одна из которых чисто социальная. Депутат краевого парламента Игорь Чемерис прямо сказал, что отдельный дом исключительно для сирот – это потенциальное гетто. И в Приморье уже есть такие примеры. Врио губернатора еще в январе на встрече с журналистами высказался аккуратнее: "Строить дома чисто для детей – сами понимаете, что это будет за общежитие".

Предложение краевых властей – долевое участие региона в строительстве жилья. То есть такой договор со строителями о коэффициенте с каждого строящегося многоквартирного дома под квартиры сиротам.

"Хотим покупать не готовое, а как-то участвовать в самой стройке", — отмечал Андрей Тарасенко.

Сам процесс реализации этих мер, понятное дело, не такой быстрый, как всем бы хотелось. Все-таки встает вопрос, почему раньше, когда ситуация была не менее проблематичной, а такого диалога и погруженности в проблематику не было, не было и таких ярких перфомансов. И только сейчас, в период подготовки к предвыборной кампании и ее начала, всплыла эта тема с сиротами. Вначале митинги, сейчас голодовка.

Говоря о выборах, напомним о потенциальных участниках губернаторской кампании. Врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко будет выдвигаться от "Единой России". В ЛДПР в качестве кандидатов в губернаторы рассматривают депутата Госдумы Андрея Андрейченко. Справедливороссы ведут консультации по кандидатуре сенатора от администрации Приморья Светланы Горячевой.

Кандидатом от КПРФ на губернаторских выборах станет один из двух членов фракции партии в Заксобрании Приморья — первый секретарь Владивостокского горкома партии Артем Самсонов или бизнесмен, владелец строительной компании "Аврора-строй", активный участник митингов дольщиков Андрей Ищенко.

Серьезная интрига этих выборов — кто будет оппонировать Андрею Тарасенко.

Политика – искусство возможного

Как стало известно ИА PrimaMedia, сегодня, 14 июня, после заседания комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан состоялось закрытое совещание по акции, которая развернулась на центральной площади. Свои предложения высказали представители "Единой России" и КПРФ. Так, по словам источника в парламенте, спикер Заксобрания Александр Ролик поддержал действия краевых властей по временному размещению шести участников голодовки в общежитиях.

Понятно, что эта мера вынужденная и проблему в целом не решает. Более того, решив проблему участников акции, власти создают прецедент. Теперь дети-сироты из 7-тысячного списка очередников знают, что для того, чтобы получить временное жилье сейчас достаточно разместить палатку в центре Владивостока. Хватит ли в общежитиях ДВФУ мест на всех, это уже другой вопрос.

Позицию фракции КПРФ, высказанную на совещании, ИА PrimaMedia озвучил замруководителя фракции Владимир Беспалов. По его словам, первоочередной задачей является решение проблемы именно во Владивостоке.

"Необходимо увеличить финансирование на строительство домов в 2 раза. Срочно провести корректировку бюджета. Можно попробовать через депутатов Госдумы получить поддержку из федерального бюджета. Миллионов 500 хотя бы. И построить малосемейку для детей-сирот во Владивостоке. Это снимет напряжение", — прокомментировал Беспалов.

По его словам, власти могут выделить на льготных условиях участок под строительство, что снизит стоимость квадратного метра. Однако стоит отметить, что такой подход не решает проблему возможного появления "гетто", о котором говорят многие депутаты.

На такой случай, как говорит Беспалов, возможно и долевое участие. Главное, чтобы застройщик не подвел. По его словам, есть хорошие достойные компании, которым можно доверять.

Представители КПРФ чаще всего называют в числе таких компаний "Аврору" и "Восточные ворота". Основателем ООО ИК "Восточные Ворота" является ныне покойный Иван Буленок.

"Приморское отделение общественной организации "Дети Войны" учредил в 2013 году Заслуженный строитель РСФСР и Почетный строитель России Иван Иванович Буленок. Кстати, профессиональный строитель, глава компании "Аврора-строй" Андрей Ищенко является двоюродным внуком и учеником Ивана Буленка как в строительстве, так и в общественной деятельности, которую он продолжает по традициям деда", — приводит справку портал "ГородВ" в публикации о поддержке Андрея Ищенко на выборах организацией "Дети войны".

Механизм выдачи земли на льготных условиях прописан в законопроекте "об обманутых дольщиках", разработанном Андреем Ищенко. Законопроект предполагает упрощенный порядок получения муниципальной или краевой земли под строительство многоквартирных домов – без проведения торгов. Однако часть квартир в таких домах застройщик должен передать обманутым дольщикам или детям-сиротам.

Правда, в ходе отчета врио губернатора перед приморским парламентом 30 мая выяснилось, что администрация разрабатывает альтернативный законопроект. Об этом в ходе своего выступления заявил Андрей Ищенко и сообщил, что готов поддержать законопроект по поддержке дольщиков, который разработает администрация, а свой такой же законопроект готов притормозить.

Обращает на себя внимание и другой момент: Андрей Тарасенко в настоящее время находится в служебной командировке в Китае. Ведет переговоры с китайскими инвесторами по самому широкому спектру направлений. Но даже самые громкие договоренности сейчас выглядят на фоне бедственного положения в крае детей-сирот не столь важными.

Ольга Кишаковская