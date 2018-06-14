Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Гольдштейн: Участие России в международных группах возможно только на равноправной основе

Сенатор прокомментировал идею возвращения России в G-8

14 июня, PrimaMedia. Тема присоединения России к G-7 продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в международных и российских экспертных кругах. Президент США снова сделал заявление в эфире американского телеканала, что участие России в данном клубе способствовало бы установление хороших отношений между странами, — ИА PrimaMedia.

"В этом вопросе стоит вспомнить историю. Не секрет, что в первое десятилетие после распада СССР подавляющее большинство в руководстве нашей страны было уверено, что Россия должна идти по западному пути, подстраиваться под западные стандарты, даже жертвуя собственными государственными интересами и суверенитетом. Одной из "долгожданных наград" за проведение такого курса стало присоединение России к G-7, которое поэтапно проходило с 1991 года и было окончательно оформлено в начале нулевых. Однако формат участия в клубе G-8 оказался совсем не таким, как ожидалось. На этот счет вспоминается известная шутка: "Что из себя представляет G-8? Россия и семеро козлят. Где последнее слово — это глагол". Поэтому, если наши западные партнеры рассчитывают, что Россия снова присоединится к данному клубу на прежних, неравноправных и неполноценных условиях, то этого не случится. Наша страна сейчас находится на совершенно иных позициях, чем в 90-х, и единственный формат кооперации, который для нас приемлем, — это равноправное, взаимовыгодное и уважительное сотрудничество. Именно на этих принципах работают такие успешные форматы, как, например, ШОС, где объемы экономики в совокупности больше, чем в "Семерке". И Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что страны Шанхайской организации сотрудничества в определенной степени представляют для России большую привлекательность, чем G7", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Здесь будет Россия: как русские дипломаты Амурскую страну к империи присоединяли

29 мая, 09:10

Премьер-министр Японии анонсировал встречу с Владимиром Путиным во Владивостоке

27 мая, 10:30

Возможности привлечения трудовых ресурсов из Вьетнама обсудили в приморском парламенте

24 мая, 10:35

Артемовские школьники посетили захоронение советских воинов в городе Чифэн

18 мая, 15:50

Картина дня

Тема предоставления жилья детям-сиротам в Приморье стремительно «политизируется»

15:55

"Дальзавод" лишился "главной" вывески из-за праздника выпускников "Крылья Востока"

17:05

Главы Японии и КНДР могут встретиться во Владивостоке на ВЭФ

12:40

Матчи ЧМ-2018 по футболу покажут на большом экране на центральной площади Владивостока

14:10

Дорогу к "Вечному огню" во Владивостоке расчистят эвакуаторами

13:20

Вот это вы, находкинцы, едите: грязный цех по выпуску тофу сняли на видео в Екатериновке
Елена Гаффорова: Экономическое образование на Дальнем Востоке становится «употребимым»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia