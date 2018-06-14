Гольдштейн: Участие России в международных группах возможно только на равноправной основе

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Сенатор прокомментировал идею возвращения России в G-8

14 июня, PrimaMedia. Тема присоединения России к G-7 продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в международных и российских экспертных кругах. Президент США снова сделал заявление в эфире американского телеканала, что участие России в данном клубе способствовало бы установление хороших отношений между странами, — ИА PrimaMedia.

"В этом вопросе стоит вспомнить историю. Не секрет, что в первое десятилетие после распада СССР подавляющее большинство в руководстве нашей страны было уверено, что Россия должна идти по западному пути, подстраиваться под западные стандарты, даже жертвуя собственными государственными интересами и суверенитетом. Одной из "долгожданных наград" за проведение такого курса стало присоединение России к G-7, которое поэтапно проходило с 1991 года и было окончательно оформлено в начале нулевых. Однако формат участия в клубе G-8 оказался совсем не таким, как ожидалось. На этот счет вспоминается известная шутка: "Что из себя представляет G-8? Россия и семеро козлят. Где последнее слово — это глагол". Поэтому, если наши западные партнеры рассчитывают, что Россия снова присоединится к данному клубу на прежних, неравноправных и неполноценных условиях, то этого не случится. Наша страна сейчас находится на совершенно иных позициях, чем в 90-х, и единственный формат кооперации, который для нас приемлем, — это равноправное, взаимовыгодное и уважительное сотрудничество. Именно на этих принципах работают такие успешные форматы, как, например, ШОС, где объемы экономики в совокупности больше, чем в "Семерке". И Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что страны Шанхайской организации сотрудничества в определенной степени представляют для России большую привлекательность, чем G7", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.