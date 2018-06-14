Пенсионное удостоверение. Фото: ИА PrimaMedia

Правительство России объявило о повышении пенсионного возраста

Пенсионная реформа в России растянется на 15 лет

14 июня, PrimaMedia. Правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на заседании Кабмина, сообщает газета "Известия".

Как уточняет "РБК", пенсионная реформа в России растянется на 15 лет: возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет — к 2034 году. Решение позволит каждый год поднимать пенсии на 1 тысяч рублей.

Увеличение пенсионного возраста первыми затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане, указанных годов рождений, с учетом переходных положений, получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте, соответственно, 61 год и 56 лет.

Решение поднять возраст выхода на пенсию, как уточняется в документе, было "обусловлено формированием совершенно другой демографическо ситуации в стране с учетом мировой тенденции старения населения". Продолжительность жизни, по прогнозам Росстата, в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (увеличение к уровню 2017 года на 5,8 лет), а для женщин 82,1 года (увеличение к уровню 2017 года на 4,5 года), указали в правительстве.

В последние 3 года в среднем пенсии увеличивались на 400-500 рублей, указано в в аналитической записке.

"Увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам почти на 1 000 рублей в год", — отмечается в документе.

Как теперь посчитать возраст выхода на пенсию

Согласно модели, предложенной правительством, следующие 15 лет россияне будут выходить на пенсию не ежегодно, а только в четные года. Можно сказать, что повезло мужчинам 1958 года рождения и женщинам 1963 года рождения. Они выйдут на пенсию в 2018 году в привычные 60/55.

Тем, кто на год моложе, пенсионный возраст повышается на 1 год. То есть мужчины 1959-го и женщины 1964-го отправятся на пенсию только в 2020-м в возрасте 61/55.

Возраст выхода на пенсию для каждого следующего "поколения" повышается на год. То есть в России следующие 15 лет в нечетные года на пенсию выходить никто не будет. Больше всего "не повезет" мужчинам от 1963 года и женщинам от 1971 года и моложе. Для них и следующих поколений возраст выхода на пенсию — 65/63.

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