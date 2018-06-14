Сироты поставили палатку у здания администрации Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Сирот, поставивших палатку на центральной площади Владивостока, разместят в общежитии

В администрации Приморья отмечают, что данная мера вынужденная, предоставить жилье всем очередникам невозможно

14 июня, PrimaMedia. Шесть выпускников детских домов Приморского края, поставивших накануне палатку на центральной площади Владивостока в знак протеста против очередей на выдачу квартир сиротам, подписали договоры с краевым учреждением о временном размещении в общежитии. Стоимость аренды обойдется им в пределах той суммы, которую они будут получать в качестве компенсации из краевого бюджета, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Напомним, палатка на площади Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке с группой протестующих появилась 13 июня около 15.00. Шестеро женщин, представляющие общественное движение детей-сирот, потребовали от краевых властей выдать им квартиры, которые положены им по закону. Сейчас в очереди на квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот.

Представители краевых властей до позднего вечера вели переговоры с активистами, сегодня временное решение было найдено.

"В течение двух недель в комнатах будет проведен косметический ремонт, чтобы обратившиеся к нам ребята, оказавшиеся в сложном положении, смогли разместиться там до момента предоставления положенного им жилья. Одна семья заедет в общежитие уже на следующей неделе, остальные – по окончании договора с их нынешним арендодателем", – сказала вице-губернатор Приморья Ирина Мануйлова, добавив, что данная мера вынужденная, предоставить временное жилье для всех очередников администрация региона не сможет. Однако все дети-сироты могут получить выплаты из краевого бюджета на компенсацию за съемное жилье, при предоставлении необходимых документов.

Другие варианты по временному размещению сирот, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не подошли по различным параметрам, уточняют в пресс-службе администрации края.

Тема предоставления жилья детям-сиротам в Приморье стремительно "политизируется"

Напомним, вопрос, связанный с обеспечением жильем детей-сирот, в Приморье находится на контроле врио губернатора Андрея Тарасенко. Для того, чтобы найти оптимальное решение данной проблемы, глава региона лично встречался с сиротами в мае этого года, выслушал их просьбы и предложения.

Для снижения социальной напряженности ведется работа по принятию оперативных мер решения проблемы. Так, в частности, разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир, до момента предоставления жилья.

Параллельно ведется работа по поиску системного решения проблемы, которая назревала в крае несколько лет. На прошлой неделе врио губернатора направил в адрес президента России Владимира Путина, полпреда Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева предложения о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в постановление позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. На этом вопросе акцентировали внимание главы края сами сироты – без регистрации они не могли устроиться на работу и оформить детей в детские сады.

Приняты также поправки к краевому закону об обеспечении жильем детей-сирот, которые предусматривают оптимизацию механизма получения недостающих для постановки детей-сирот на специализированный жилищный учет и включения в сводный список сведений и документов, а также уточнение порядка их включения в сводный список. Это позволит предотвратить необоснованный отказ органов опеки и попечительства в принятии детей-сирот на специализированный жилищный учет. Помимо этого, принятый документ ускорит процедуру подписания детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений. Изменения в закон вступят в силу с 1 июля 2018 года.

В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 млрд рублей. С начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. Стоит отметить, что на сегодняшний день актуальна проблема срыва электронных аукционов на закупку жилья для детей сирот. В среднем половина объявленных аукционов признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В целом до конца года в Приморье планируется приобрести около 300 квартир для детей-сирот. Также в планах на ближайшие годы – строительство 12 жилых домов для ребят из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году.

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