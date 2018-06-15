Экс-игрок "Луча" стал автором первого гола на ЧМ-2018

Юрий Газинский забил в ворота Саудовской Аравии

15 июня, PrimaMedia. Бывший игрок ФК "Луч-Энергия" из Владивостока Юрий Газинский стал автором первого гола на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Он отличился в мачте открытия турнира между сборным России и Саудовской Аравии. Полузащитник забил на 12-ой минуте мачта с передачи Александра Головина, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что Газинский впервые в карьере забил за сборную России.

Юрий Газинский родился 20 июля 1989 года в городе Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края. В августе 2007 года в возрасте 18 лет дебютировал в местной команде "Смена". В том сезоне он выходил на замену в пяти матчах зоны "Восток" Второго дивизиона.

В следующем сезоне Газинский стал уже одним из основных игроков "Смены". Всего же за три года, проведенных в команде из Комсомольска-на-Амуре, Юрий сыграл 75 матчей, в которых забил 10 мячей.

Летом 2010 года Газинский получил приглашение в "Луч-Энергию" из Владивостока, выступавшей в Первом дивизионе В приморской команде Юрий отыграл следующие два года. В 2011 году в составе сборной ФНЛ принял участие в товарищеском матче против сборной итальянской серии "B", завершившемся поражением россиян со счетом 1:2.

По итогам сезона-2011/2012 испытывавшая серьёзные финансовые проблемы "Луч-Энергия" вылетела из Первого дивизиона, и Газинский сменил клубную прописку – отправился в другой клуб ФНЛ, московское "Торпедо".

На данный момент Юрий Газинский выступает за команду РФПЛ "Краснодар" вместе с другим бывшим игроком "Луча" Алексеем Грицаенко, который является воспитанником футбольной школы "желто-синих".

Известно, что во время пребывания Газинского во Владивостоке Алексей и Юрий тесно общались между собой.