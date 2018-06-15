Спорт. 01:20

Экс-игрок "Луча" стал автором первого гола на ЧМ-2018

Юрий Газинский забил в ворота Саудовской Аравии

15 июня, PrimaMedia. Бывший игрок ФК "Луч-Энергия" из Владивостока Юрий Газинский стал автором первого гола на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Он отличился в мачте открытия турнира между сборным России и Саудовской Аравии. Полузащитник забил на 12-ой минуте мачта с передачи Александра Головина, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что Газинский впервые в карьере забил за сборную России.

Юрий Газинский родился 20 июля 1989 года в городе Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края. В августе 2007 года в возрасте 18 лет дебютировал в местной команде "Смена". В том сезоне он выходил на замену в пяти матчах зоны "Восток" Второго дивизиона.

В следующем сезоне Газинский стал уже одним из основных игроков "Смены". Всего же за три года, проведенных в команде из Комсомольска-на-Амуре, Юрий сыграл 75 матчей, в которых забил 10 мячей.

Летом 2010 года Газинский получил приглашение в "Луч-Энергию" из Владивостока, выступавшей в Первом дивизионе В приморской команде Юрий отыграл следующие два года. В 2011 году в составе сборной ФНЛ принял участие в товарищеском матче против сборной итальянской серии "B", завершившемся поражением россиян со счетом 1:2.

По итогам сезона-2011/2012 испытывавшая серьёзные финансовые проблемы "Луч-Энергия" вылетела из Первого дивизиона, и Газинский сменил клубную прописку – отправился в другой клуб ФНЛ, московское "Торпедо".

На данный момент Юрий Газинский выступает за команду РФПЛ "Краснодар" вместе с другим бывшим игроком "Луча" Алексеем Грицаенко, который является воспитанником футбольной школы "желто-синих".

Известно, что во время пребывания Газинского во Владивостоке Алексей и Юрий тесно общались между собой.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Встречай мундиаль: где владивостокцу поболеть за футбольную сборную России

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Приморцы смогут посмотреть Чемпионат мира по футболу по телеканалу «Матч! Ультра»

14 июня, 15:35

Матчи ЧМ-2018 по футболу покажут на большом экране на центральной площади Владивостока

14 июня, 12:40

Встречай мундиаль: где владивостокцу поболеть за футбольную сборную России

13 июня, 18:05

Приморский «Луч» выбрал семь вариантов нового логотипа

12 июня, 12:45

Журналисты впервые в истории победили чиновников в футбол на МедиаСаммите

06 июня, 23:15

Картина дня

Тема предоставления жилья детям-сиротам в Приморье стремительно «политизируется»

14 июня, 19:40

Правительство России объявило о повышении пенсионного возраста

14 июня, 15:55

"Дальзавод" лишился "главной" вывески из-за праздника выпускников "Крылья Востока"

01:20

Экс-игрок "Луча" стал автором первого гола на ЧМ-2018

14 июня, 14:10

Дорогу к "Вечному огню" во Владивостоке расчистят эвакуаторами

14 июня, 13:20

Вот это вы, находкинцы, едите: грязный цех по выпуску тофу сняли на видео в Екатериновке
Елена Гаффорова: Экономическое образование на Дальнем Востоке становится «употребимым»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia