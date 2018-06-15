Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Сенатор Гольдштейн: Дорожные фонды регионов не пострадают от снижения акцизов на топливо

До конца года региональные дорожные фонды будут получать 87% поступлений от акцизов на топливо, а не 58%

15 июня, PrimaMedia. В Правительстве России заявили, что до конца года региональные дорожные фонды будут получать 87% поступлений от акцизов на топливо, а не 58%, как зафиксировано сейчас, — ИА PrimaMedia.

"Данная мера входит в комплекс мероприятий, направленных на снижение стоимости топлива для потребителей. Напомню, было принято решение с 1 июля снизить ставки акцизов, чтобы тем самым затормозить рост цен на топливо. Однако более половины поступлений от акцизов направляется в региональные дорожные фонды. Чтобы исключить потери этих фондов от снижения ставок, Правительство предложило перераспределить зачисление косвенного налога в пользу субъектов. Таким образом, принятое решение о снижении ставок акцизов на топливо не затронет региональные бюджеты, в денежном выражении объем поступлений будет таким же, как и при акцизах до снижения. Соответствующие документы будут рассмотрены в Государственной Думе и Совете Федерации в ближайшее время", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Отметим, для снижения стоимости топлива Минфин также предложил повысить экспортные пошлины, чтобы нефтяные компании меньше топлива отправляли за рубеж и больше реализовывали внутри страны.

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