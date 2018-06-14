Общество. 14 июня, 18:15

Первый канал покажет футбол в формате UltraHD на платформе «Ориона»

Трансляция телеканала начнется сегодня, 14 июня, и продлится до 15 июля

14 июня, PrimaMedia. Абонентам спутникового телевидения "Телекарта" (бренд ГК "Орион") на Европейской части России на целый месяц станет доступен футбол мирового уровня в формате UltraHD. Федеральный спутниковый оператор "Орион" поднимает на свою платформу телеканал "Первый 4К", специально созданный Первым каналом к Чемпионату мира по футболу, сообщает ИА PrimaMedia.

Футбольные матчи главного спортивного события этого года в формате сверхвысокой чёткости также будут представлены в пакетах кабельных операторов, заинтересованных в трансляции данного контента.

Все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, транслируемые на "Первом канале", наряду с другими телепрограммами, будут показаны болельщикам нашей страны в прямом эфире на "Первом 4 К" в режиме ультравысокой четкости.

Вещание канала осуществляется со спутника Horizon 2 (85° в.д).

Просмотр "Первого 4К" доступен всем абонентам, телевизоры которых поддерживают формат UltraHD и имеют встроенный спутниковый тюнер. В списке телеканалов "Телекарты" "Первый 4К" расположится на кнопке 39.

Трансляция телеканала начнется 14 июня и продлится до 15 июля.

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