Утки-мандаринки, облюбовавшие водоем в пригороде Владивостока, обзавелись потомством

15 июня, PrimaMedia. Утки-мандаринки, облюбовавшие Соленую протоку в районе станции Океанская в пригороде Владивостока, обзавелись потомством. Фотокорр. ИА PrimaMedia, в очередной раз навестивший чудесных птиц, обнаружил на глади водоема два выводка пушистых молодых утят, опекаемых бдительными и заботливыми родителями. И теперь делится с читателями кадрами нового этапа жизни утиных семейств.

Справка: Мандаринка, или "японка" – это небольшая птица рода лесных уток семейства утиных. Мандаринками их прозвали за яркое оперенье, так как в Китае "мандаринами" именовали красиво одетых знатных вельмож. Брачный наряд самца мандаринки четко отличается среди других уток очень красочным цветом оперения. Самочки выглядят изящнее селезней, но у них в оперении отсутствуют яркие цвета.

Мандаринки – это утки, которые обитают на деревьях, причем их дупла могут располагаться на высоте свыше 6 метров. В России гнездовья утки мандаринки сосредоточены в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях. Мандаринки живут также в Японии, Китае, на Тайване и Корее, восточной Монголии. В северных территориях утки мандаринки ведут перелетный образ жизни, а на юге – оседлый. На зиму они перебираются на Тайвань, юг Китая, а также Японские острова.

Общая популяция утки мандаринки по всему миру едва превышает 25 тысяч пар, из которых в России насчитывается не более 15 тысяч пар. Они занесены в красную книгу России, охота на этих водоплавающих запрещена законом РФ. Кроме того, эти утки считаются символом брака и супружеской верности, так как эти птицы летают парами и образуют семью один раз в жизни.