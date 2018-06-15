Киоски с шаурмой сносят во Владивостоке. Фото: Максим Мироненко, ИА PrimaMedia

В центре Владивостока демонтируют ларьки с шаурмой

Киоски на улице Адмирала Фокина "кормили" горожан несколько лет, не имея на то законных оснований (ФОТО)

15 июня, PrimaMedia. Снос самовольно установленных ларьков с шаурмой и чебуреками на улице Адмирала Фокина начался во Владивостоке утром 15 июня. Ранее эти объекты включили в список незаконных с неустановленными владельцами. Бизнесменам предложили ликвидировать их самостоятельно, однако "народные" киоски продолжали кормить горожан, сообщает ИА PrimaMedia.

Всего в список самовольно установленных объектов, опубликованный на сайте администрации Владивостока, вошли 13 объектов – киоски на Алеутской в районе вокзала, а также на улице Адмирала Фокина возле пешеходного перехода к "Арбату". Они торгуют стрит-фудом и пользуются популярностью среди туристов и жителей города.

1 / 9

Сотрудники киосков спешно выносят оборудование и складывают на тротуаре. Но паники нет. Корреспонденту удалось пообщаться с одним предпринимателем, который говорит, что примерно через неделю или месяц данные ларьки вернутся обратно. Владельцы заплатят штраф за демонтаж в размере 25 тысяч, что не станет для них большой проблемой.

А многие проходящие мимо горожане одобряют демонтаж, говорят, что на улице, которую называют местным Арбатом, наконец-то становится свободнее.

1 / 6

Напомним, что новый мэр Владивостока объявил войну нелегальной торговле, расправляясь с ней по-собянински. Показательным местом стала территория набережной Спортивной гавани, где список нестационарных торговых объектов (НТО) сократили в несколько раз, а к оставшимся предъявили строгие требования.

Комментарии (1)

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Ларьки с шаурмой, стоявшие несколько лет в центре Владивостока, оказались незаконными

24 мая, 18:15

Незаконные постройки сносят во Владивостоке

21 мая, 13:40

Картина дня

В центре Владивостока демонтируют ларьки с шаурмой

14 июня, 19:10

Тема предоставления жилья детям-сиротам в Приморье стремительно «политизируется»

01:20

Экс-игрок "Луча" стал автором первого гола на ЧМ-2018

14 июня, 19:40

Правительство России объявило о повышении пенсионного возраста

14 июня, 15:55

"Дальзавод" лишился "главной" вывески из-за праздника выпускников "Крылья Востока"

14 июня, 13:20

Вот это вы, находкинцы, едите: грязный цех по выпуску тофу сняли на видео в Екатериновке
Спасскцемент отметил 111-летие
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia