В центре Владивостока демонтируют ларьки с шаурмой

Киоски с шаурмой сносят во Владивостоке. Фото: Максим Мироненко, ИА PrimaMedia

Киоски на улице Адмирала Фокина "кормили" горожан несколько лет, не имея на то законных оснований (ФОТО)

15 июня, PrimaMedia. Снос самовольно установленных ларьков с шаурмой и чебуреками на улице Адмирала Фокина начался во Владивостоке утром 15 июня. Ранее эти объекты включили в список незаконных с неустановленными владельцами. Бизнесменам предложили ликвидировать их самостоятельно, однако "народные" киоски продолжали кормить горожан, сообщает ИА PrimaMedia.

Всего в список самовольно установленных объектов, опубликованный на сайте администрации Владивостока, вошли 13 объектов – киоски на Алеутской в районе вокзала, а также на улице Адмирала Фокина возле пешеходного перехода к "Арбату". Они торгуют стрит-фудом и пользуются популярностью среди туристов и жителей города.

Ларьки вывозят с Адмирала Фокина. Фото: Роман Мейхер Ларьки вывозят с Адмирала Фокина. Фото: Роман Мейхер Ларьки вывозят с Адмирала Фокина. Фото: Роман Мейхер Ларьки вывозят с Адмирала Фокина. Фото: Роман Мейхер Ларьки вывозят с Адмирала Фокина. Фото: Роман Мейхер Ларьки вывозят с Адмирала Фокина. Фото: Роман Мейхер Ларьки вывозят с Адмирала Фокина. Фото: Роман Мейхер Ларьки вывозят с Адмирала Фокина. Фото: Роман Мейхер Ларьки вывозят с Адмирала Фокина. Фото: Роман Мейхер 1 / 9

Сотрудники киосков спешно выносят оборудование и складывают на тротуаре. Но паники нет. Корреспонденту удалось пообщаться с одним предпринимателем, который говорит, что примерно через неделю или месяц данные ларьки вернутся обратно. Владельцы заплатят штраф за демонтаж в размере 25 тысяч, что не станет для них большой проблемой.

А многие проходящие мимо горожане одобряют демонтаж, говорят, что на улице, которую называют местным Арбатом, наконец-то становится свободнее.

Демонтаж киосков на улице Адмирала Фокина. Фото: Максим Мироненко, ИА PrimaMedia Демонтаж киосков на улице Адмирала Фокина. Фото: Максим Мироненко, ИА PrimaMedia Демонтаж киосков на улице Адмирала Фокина. Фото: Максим Мироненко, ИА PrimaMedia Демонтаж киосков на улице Адмирала Фокина. Фото: Максим Мироненко, ИА PrimaMedia Демонтаж киосков на улице Адмирала Фокина. Фото: Максим Мироненко, ИА PrimaMedia Незаконные постройки сносят во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Напомним, что новый мэр Владивостока объявил войну нелегальной торговле, расправляясь с ней по-собянински. Показательным местом стала территория набережной Спортивной гавани, где список нестационарных торговых объектов (НТО) сократили в несколько раз, а к оставшимся предъявили строгие требования.