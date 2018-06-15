ТЭЦ. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Более 700 км тепловых сетей подготовили к новому отопительному сезону в Приморье

По результатам гидравлических испытаний скорректированы ремонтные программы

15 июня, PrimaMedia. Ремонт сетей теплоснабжения активно идет в муниципалитетах Приморья. Приморские коммунальщики подготовили более 700 км теплосетей к будущему отопительному сезону, рассказали ИА PrimaMedia в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам.

"По результатам гидравлических испытаний скорректированы ремонтные программы и специалисты уже приступили к замене изношенных участков теплотрасс", – пояснила руководитель ведомства Елена Пархоменко.

По словам директора департамента, прежде всего меняются участки теплосетей, которые не выдержали гидравлических испытаний и где в течение зимы происходили частые порывы.

Кроме опрессовки и замены теплотрасс коммунальщики также восстанавливают поврежденную и отсутствующую теплоизоляцию на трубах теплосетей, которые проложены над землей.

На сегодняшний день промыто, опрессовано, заменено и заизолировано более 700 км теплотрасс, что составляет почти 34% от общего числа теплосетей, которые предстоит подготовить к будущей зиме.

Елена Пархоменко отметила, что по сравнению с прошлым годом, показатель готовности теплотрасс на этот период выше на 17%. Так, во Владивостоке уже подготовлено почти 250 км теплотрасс, в Уссурийске – 177, в Находке – более 80, в Партизанске – 35.

К предстоящему отопительному сезону в крае предстоит подготовить более 14,5 тысяч жилых домов и социальных объектов, 840 котельных, почти 10 тысяч тепловых, водопроводных и канализационных сетей, более 12 тысяч электросетей.

На финансирование мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 годов планируется направить почти 5,5 млрд рублей, в том числе из бюджета Приморья – почти 2 млрд рублей в рамках краевой госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".

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