Пенсия откладывается: что думают о повышении пенсионного возраста в Приморье

Пожилые люди. Фото: ИА PrimaMedia

Эксперты признают, что непростое решение назрело, но предложенный кабмином механизм нуждается в серьезной доработке

15 июня, PrimaMedia. Решение правительства РФ поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, озвученное премьер-министром Дмитрием Медведевым на заседании кабмина в четверг, 14 июня, стало одной из самых обсуждаемых тем в России. Корр. ИА PrimaMedia узнал, что думают о решении правительства и предлагаемом механизме его реализации приморские эксперты.

Владимир Исаков, председатель Федерации профсоюзов Приморского края, депутат Думы Владивостока

"В целом профсоюзы последовательно выступали и выступают против повышения пенсионного возраста. На наш взгляд, это не улучшит социальные гарантии пенсионерам. Мы надеемся, что тот жесткий вариант, который правительство собирается внести в Госдуму, будет подкорректирован депутатами, что какой-то консенсус будет найден. Понятно, что правительство исходит из финансовых реалий, борется за сбалансированность пенсионного фонда и имеет достаточно финансовых резонов, чтобы пойти на такой непопулярный шаг. Но, на мой взгляд, представленный вариант чрезмерно жесткий. Надеюсь, что при рассмотрении в Госдуме он будет смягчен. Думаю, что и президент как-то вмешается и будет найден допустимый компромисс".



Владимир Исаков. Фото: ИА PrimaMedia

Виктор Белкин, доктор экономических наук, советник директора Школы экономики и менеджмента ДВФУ

"Повышение пенсионного возраста — очень сложное решение, которое является следствием накопившихся системных проблем в экономике. Главная проблема в том, что в бюджете нет средств для исполнения новых майских указов президента. Уже названы суммы, которые потребуются под эти указы — от 8 трлн рублей до 20 трлн рублей и более. Этих денег в бюджете нет, и их нужно где-то изыскивать. Отсюда и вытекает эта инициатива.К его обоснованности, как и к предложенному правительством механизму, можно относиться по-разному. Вот сейчас говорят, что, повысив пенсионный возраст, государство будет по тысяче рублей в год добавлять уже действующим пенсионерам. При этом, не учитываются такие важные факторы как покупательская способность рубля в будущие годы. Говорить, что через какое-то количество лет российские пенсионеры будут получать в два раза больше, но не учитывать курс рубля к основным валютам, ошибочно.

С одной стороны, есть действительно объективные факторы. Десятки миллионов человек в России нигде не числятся как работающие. Они не платят налоги, их работодатель не платит налоги, в том числе пенсионные отчисления. Если в экономике до половины трудоспособного населения нигде не числится, продолжительность жизни понемногу растет, а из тени не выходит определенное количество работающих, то это, чем дальше, тем больше давит на пенсионный фонд. Инфляция идет, цены растут, пенсии приходится постоянно повышать, а денег на это нет.

Это бесконечный клубок проблем, который государство никак не может распутать. И вынуждено постоянно реформировать пенсионную систему, искать точку опоры, что-то менять. Получается не очень. Взять паевые инвестиционные фонды, которым государство доверило пенсионные деньги, как они работают? Почему, если они прокручивают эти деньги в коммерческих проектах, их официальная доходность ниже ставки рефинансирования Центрального банка? О причинах можно только догадываться. Или там что-то нечисто, или такие они коммерсанты и "эффективные управленцы", раз так бездарно распоряжаются государственными деньгами. И проблема не только в них — в стране нет системного подхода к управлению экономикой".



Виктор Белкин. Фото: ИА PrimaMedia

Алексей Козицкий, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Приморье, депутат Законодательного собрания Приморского края

"Партия "Справедливая Россия" однозначно против пенсионной реформы в трактовке действующего кабмина. Наша фракция в Госдуме уже заявила, что будет голосовать против этого законопроекта, подготовленного без учета реалий на рынке труда и без серьезного анализа социально-экономических последствий повышения пенсионного возраста, в том числе — и для регионов Дальнего Востока. Мы даже не говорим о том, что сама по себе эта "реформа" — аморальна, поскольку цинично перекладывает выполнение социальных обязательств государства на самих граждан, в то время как дополнительные доходы от подорожавших углеводородов правительство вкладывает в покупку американских облигаций. Предложения правительства – и предсказуемо примкнувших к нему коллег из "Единой России" — по повышению пенсионного возраста в очередной раз подтверждает то, что наши чиновники и многие депутаты плохо знакомы с реальной жизнью страны и людей, ее населяющих.При существующем уровне развития экономики на Дальнем Востоке предложенная правительством реформа будет совершенно бессмысленной экономически и чреватой крайне негативными социальными последствиями. Она достаточно быстро "вытолкнет" на рынок труда Приморья и в целом Дальнего Востока десятки тысяч пожилых граждан, поскольку на занимаемые ими рабочие места уже "стоят в очереди" более молодые люди с более современными компетенциями. А готов ли дальневосточный рынок труда к тому, что теперь ему придется обеспечивать работой дополнительных работников, которые, к тому же, в силу пожилого возраста и общего состояния здоровья вряд ли смогут быстро освоить какие-то новые специальности? Да, в связи с развитием ТОРов и СПВ нам обещают некие тысячи "высокотехнологичных рабочих мест", но, во-первых, от обещаний до их реализации пройдет немало времени, а во-вторых, будем говорить откровенно, работодатели вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы трудоустраивать людей "возрастом 55+". Затеянная для того, чтобы "сбалансировать" рынок труда страны, реформа с большой долей вероятности приведет к обнищанию большого количества населения страны".



Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Дмитрий Алексеев, предприниматель, директор по развитию группы компаний DNS

"Можете кидать в меня тапками, но я в целом поддерживаю сегодняшние предложения правительства про НДС 20% и пенсионный возраст. Пенсионный возраст в 55 для женщин и 60 для мужчин это громадная социальная проблема. Когда тебе говорят: “ну ты пенсионер теперь”, то звучит просто как приговор. И что теперь? Пить пиво на даче? Списали? Да это же самый расцвет сил, плюс обретенная мудрость! Это правило по выходу на пенсию было принято в СССР в 32 году, когда были совсем другие условия для жизни и для работы. Да тогда вообще голод прокатывался по стране. Нельзя ровняться на те времена. Сейчас схема: школа, ПТУ, завод, заслуженная пенсия – можно наконец пожить, становится просто не актуальной. Человек за время своей жизни меняет много профессий и родов деятельности. Мало где в мире есть такой низкий возраст выхода на пенсию. В США сейчас 67, в Европе подумывают уже и про 70 лет. Повышение пенсионного возраста даже положительно скажется на продолжительности жизни. У меня вот отцу 77 будет, так я не нарадуюсь, что он продолжает работать. Здоровья ему, и пусть работает до 90 лет. Сам для себя пенсию не мыслю в принципе и даже не могу понять как это", — написал предприниматель на своей странице в Facebook.



Дмитрий Алексеев. Фото: ИА PrimaMedia

От ИА PrimaMedia напомним, что одобренный правительством проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" подразумевает повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста будет поэтапным. Возрастная планка с шагом в год начнёт подниматься с 2019 года. Так, мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно, а мужчины 1960-го года рождения и женщины 1965-го года рождения – в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно. К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины к 2034 году – в 63 года.



График поэтапного повышения пенсионного возраста, одобренный правительством. Фото: ИА PrimaMedia

Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами.

Законопроект должен ещё пройти согласование в Госдуме, Совете федерации РФ, а также быть подписан президентом.