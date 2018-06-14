Оле-оле-оле: как Владивосток болел за сборную России на Чемпионате мира по футболу

Футбол. Фото: pixabay.com

Самые яркие реакции приморцев в социальных сетях на победу отечественной команды – в обзоре ИА PrimaMedia

15 июня, PrimaMedia. Тысячи владивостокцев по всему городу в ночь на 15 июня следили за первым матчем сборной России в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Напомним, отечественной команде удалось обыграть Саудовскую Аравию с разгромным счетом – 5:0. ИА PrimaMedia предлагает своим читателям посмотреть подборку из социальных сетей о том, как жители города встречали победу российских спортсменов.

Перед матчем многие делились размышлениями о грядущей игре и вообще роли футбола в их жизни.

Некоторые вспоминали о том, что на следующий день, в общем-то, надо идти на работу.

А кто-то находил в себе силы отказаться. Отказаться от здорового образа жизни, конечно же.

Ну и конечно же, как можно болеть без фанатской атрибутики и боевого раскраса?

#россиявперед#болеемзанаших#5:0#урааа#вперед#россиячемпион#чемпионатпофутболу#🎉 Публикация от Евгения Буянова💕 (@kluba86) 14 Июн 2018 в 10:13 PDT

5:0 🇷🇺😝 Публикация от Яник (@yanikv) 14 Июн 2018 в 9:41 PDT

#Болеем#за#наших# Публикация от ANDREI (@gantsebiler) 14 Июн 2018 в 8:09 PDT

А после окончания матча соцсети буквально взорвались ворохом радостных постов, в которых болельщики старались запечатлеть внезапный счет и поздравить отечественную команду с триумфом.

Ура!!! Ура!!! Ура!!!👏👏👏✌✌✌💪💪💪 Публикация от Яна Лебедева (@yana_handmade_vladivostok) 14 Июн 2018 в 9:58 PDT

Болеем за наших Публикация от Хутяева Светлана (@khutyaevasb) 14 Июн 2018 в 8:04 PDT

За триумфом российских игроков внимательно следили все… Включая котов.

Спортсменов поздравили с победой и младшие "коллеги" из детской команды "Луч-Энергия-2007".

Следующая игра сборной России в чемпионате мира по футболу состоится против команды Египта. Он пройдет в Петербурге, 20 июня.