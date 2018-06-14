Спорт. 11:15
Футбол. Фото: pixabay.com
#Мундиаль-2018

Оле-оле-оле: как Владивосток болел за сборную России на Чемпионате мира по футболу

Самые яркие реакции приморцев в социальных сетях на победу отечественной команды – в обзоре ИА PrimaMedia

15 июня, PrimaMedia. Тысячи владивостокцев по всему городу в ночь на 15 июня следили за первым матчем сборной России в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Напомним, отечественной команде удалось обыграть Саудовскую Аравию с разгромным счетом – 5:0. ИА PrimaMedia предлагает своим читателям посмотреть подборку из социальных сетей о том, как жители города встречали победу российских спортсменов.

Перед матчем многие делились размышлениями о грядущей игре и вообще роли футбола в их жизни.

📌Итак совсем скоро ( уже через несколько часов) стартует Чемпионат Мира по футболу⚽ Такой долгожданный, такой фантастический, такой непредсказуемый и самое главное такой родной🤗 🔵Для меня @andrey_kudodv с детства футбол это нечто особенное, полюбил его с первого касания мяча и каждый день неважно летом или зимой в жару, в холод, в дождь мы бегали с друзьями и играли в футбол, бывало что выходили с братом вдвоём в 7-8 утра и до самого вечера пока не стемнеет гоняли мяч. Через какое то время на стадионе установили освещение и мы оставались на поле до самой ночи, бывало Папа за нами приходил на стадион🙈Так сильно мы любили эту игру . 🔵Время шло мы взрослели , но любовь к футболу она останется на всю жизнь, сейчас уже взрослым я так счастлив когда мне удаётся выбраться и поиграть футбол, это бывает очень редко , но азарт и страсть к игре у меня не утихает до сих пор. 🔶Но вернёмся к ЧМ 2018. Так сложилось что этот чемпионат пройдёт в России, я считаю это огромная удача для нашей страны и очень завидую тем людям которые живут в городах принимающие игры. Даже не побывав на играх можно окунуться в атмосферу праздника, эйфории, настоящего футбольного карнавала , а те люди которые попадут на стадионы это просто самые большие счастливчики😀 ☑Что же я жду , как болельщик от Чемпионата❓ 🔹Для нашей многострадальной сборной выход из группы это будет успех, но успех который нам по зубам , что дальше , а дальше только отвага, максимальная отдача и героизм поможет нашим ребят, верим в вас как всегда Сборная Россия 🇷🇺 🔸А от самого турнира жду искромётных голов, море эмоций , радость побед , тяжелые поражения и победы сборной которая покажет запредельный футбол 🔘Всех с праздником со стартом Чемпионата Мира по футболу 🔜🏆 ❓А чего ждёшь ты?👇🏼

Публикация от САВИЧЕВА & ЧЕРНЫХ (@kudo_family)

Некоторые вспоминали о том, что на следующий день, в общем-то, надо идти на работу.

Але, завтра на работу, какой футбол 😂

Публикация от GF (@tolikprimorsky)

А кто-то находил в себе силы отказаться. Отказаться от здорового образа жизни, конечно же.

Ну и конечно же, как можно болеть без фанатской атрибутики и боевого раскраса?

5:0 🇷🇺😝

Публикация от Яник (@yanikv)

#Болеем#за#наших#

Публикация от ANDREI (@gantsebiler)

А после окончания матча соцсети буквально взорвались ворохом радостных постов, в которых болельщики старались запечатлеть внезапный счет и поздравить отечественную команду с триумфом.

Ура!!! Ура!!! Ура!!!👏👏👏✌✌✌💪💪💪

Публикация от Яна Лебедева (@yana_handmade_vladivostok)

Болеем за наших

Публикация от Хутяева Светлана (@khutyaevasb)

Пацаны вообще ребята,вперёд Россия 🇷🇺 ⚽️ 🏆

Публикация от Сергей (@winston020994)

За триумфом российских игроков внимательно следили все… Включая котов.

Спортсменов поздравили с победой и младшие "коллеги" из детской команды "Луч-Энергия-2007".

Следующая игра сборной России в чемпионате мира по футболу состоится против команды Египта. Он пройдет в Петербурге, 20 июня.

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