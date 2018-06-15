Депутаты взяли на особый контроль ситуацию с обеспечением жильем сирот - Александр Ролик

Председатель ЗС ПК Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Обсуждается возможность предоставления выпускникам детских домов жилищных сертификатов

15 июня, PrimaMedia. Депутаты Законодательного собрания 14 июня рассматривали меры поддержки тех детей-сирот, которые пока не имеют своего жилья. Председатель Законодательного собрания Александр Ролик подчеркнул, что парламентарии занимаются этой проблемой уже несколько лет. По его словам, депутаты взяли на особый контроль ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Недавно были внесены изменения в закон "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Приморского края".

"Мы ввели новую меру поддержки, путем выделения денежных средств для компенсации найма жилых помещений", — отметил Александр Ролик.

Согласно краевому закону размер компенсации составит 5 тысяч рублей для тех, кто арендует жилье во Владивостоке и 3 тысячи рублей в других населенных пунктах Приморья. Департаментом образования и науки Приморского края разрабатывается порядок предоставления компенсации. Сейчас прорабатывается возможность увеличения выплаты.

Кроме того, на июньском внеочередном заседании Законодательного собрания приняты поправки к краевому закону об обеспечении жильем детей-сирот, которые предусматривают оптимизацию механизма получения недостающих для постановки детей-сирот на специализированный жилищный учет и включения в сводный список сведений и документов, а также уточнение порядка их включения в сводный список. Также детализирован перечень документов, необходимых для принятия детей-сирот на специализированный жилищный учет. Это позволит предотвратить необоснованный отказ органов опеки и попечительства в принятии детей-сирот на специализированный жилищный учет. Помимо этого, принятый закон ускорит процедуру подписания детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений. Изменения в закон вступят в силу с 1 июля 2018 года.

"Также депутаты приняли решение о передачи полномочий по приобретению жилья департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края. Есть и другие вопросы законодательного характера, которые мы сейчас с депутатами обсуждаем и будем дальше ими заниматься", — отметил Александр Ролик.

Депутаты Законодательного собрания совместно с администрацией Приморского края обсуждают возможность предоставления выпускникам детских домов жилищных сертификатов. Для этого необходимо внести изменения в федеральное законодательство. Также в краевом парламенте проходит обсуждение проект закона о предоставлении на льготных условиях участка земли для застройщика, если часть построенных квартир, будет передана для данной категории граждан.

Напомним, что сейчас в Приморье в списке на получение жилья – около 7 тысяч детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. Из них 5237 человек имеют право на получение жилья, так как являются совершеннолетними. Остальные стоят в очереди, но еще не достигли 18-летнего возраста. Часть ребят имеют неисполненные судебные решения на получение квартир.

На 2018 год в бюджете Приморского края на обеспечение жильем этой категории граждан предусмотрен почти 1 млрд рублей краевых и федеральных средств. Из них более 630 млн направлено департаменту образования и науки на приобретения жилья, более 300 млн – департаменту градостроительства на строительство нового жилья.

В марте-апреле этого года для детей-сирот в Приморье уже приобретены 42 квартиры. Еще 46 аукционов начались в мае, примерно по столько же конкурсных процедур запланировано и на последующие месяцы.

В целом до конца года в крае будет приобретено около 300 квартир для детей-сирот. Также в планах на ближайшие годы – строительство 12 жилых домов для ребят из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году – два 45-квартирных в Лесозаводске и один в Находке на 36 квартир. Также земельные участки уже предоставлены под строительство домов в поселке Славянка Хасанского района (для двух 45-квартирных домов), поселке Пограничный Пограничного района (двух 45-квартирных домов), поселке Смоляниново Шкотовского района (под один 45-квартирный дом) и селе Екатериновка Партизанского района (для двух 45-квартирных домов).

Во Владивостоке выдачу квартир для детей-сирот предполагает вторая очередь строительства жилого района "Снеговая падь", корпус D. По договору застройщик обязан будет предоставить 30 квартир.