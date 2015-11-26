Фан-зона по-владивостокски: больше сотни горожан болели за сборную ночью в центре города

15 июня, PrimaMedia. Болеть за сборную России, которая встречалась в московских Лужниках с командой из Саудовской Аравии в рамках открытия Чемпионата Мира по футболу, в ночь на 15 июня на центральную площадь Владивостока пришло не меньше сотни фанатов. Не испугала ни холодная погода, ни позднее время — матч по владивостокскому времени проходил с 01.00 по 03.00. Самоотверженность была вознаграждена сполна — приморцы отметили на площади пять безответных голов сборной России в ворота соперников.

Счет открыл бывший игрок "Луча-Энергии", уроженец Хабаровского края Юрий Газинский. Это его первый гол за сборную, который останется в истории как первый гол Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Вышедший на замену Денис Черышев, игрок "Вильярреал", оформил дубль. Артем Дзюба, тоже начинавший матч на скамейке запасных, забил гол, едва вышел на поле. А Александр Головин реализовал стандарт на последних секундах матча.

Радостные крики болельщиков этой ночью еще долго не умолкали во Владивостоке. Для самых стойких на центральной площади города была организована трансляция на большой экран. Тут за игрой следило не менее сотни человек, в том числе и фотокор PrimaMedia.

Отметим, что экран будут устанавливать перед каждым матчем группового этапа с участием сборной России. А также на площади будут транслировать матчи 1/8 финала, 1/4 финала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Минувшая ночь показала, что трансляции будут востребованы, а правоохранительные органы вполне в состоянии контролировать порядок во время подобных ночных мероприятий.