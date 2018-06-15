Приморцы, оставшиеся без жилья в результате ЧС, смогут рассчитывать на господдержку. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Размер выплаты будет рассчитываться исходя из стоимости 1 кв. метра общей площади и норматива с учетом членов семьи пострадавшего

15 июня, PrimaMedia. Комитет по социальной политике и защите прав граждан поддержал законодательную инициативу главы Приморья "О государственной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Приморского края", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Как пояснила директор департамента труда и социального развития администрации края Лилия Лаврентьева, представившая законопроект депутатам, нормативный акт позволит исполнительной власти оперативно оказывать помощь приморцам, которые лишаются жилья в результате стихийных бедствий регионального масштаба. Для этого в документе предусмотрена выплата пострадавшим денежной компенсации на приобретение или строительство жилых помещений.

Правом на получение государственной поддержки за счет средств краевого бюджета, как указано в проекте закона, смогут воспользоваться наниматели или собственники жилья, которое было признано непригодным для проживания в результате разгула стихии. При этом утраченное жилое помещение для пострадавшего должно являться единственным местом жительства. На дату введения режима чрезвычайной ситуации он должен постоянно проживать в разрушенном стихией помещении и не иметь в собственности иного жилья.

Согласно законодательной инициативе, размер денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения будет рассчитываться исходя из стоимости 1 кв. метра общей площади, которую установит своим подзаконным актом администрация края, и норматива общей площади с учетом членов семьи пострадавшего. Для одиноко проживающих граждан он составит 33 кв. метра, на семью из двух человек – 42 кв. метра, а на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, – 18 кв. метров. В то же в документе установлено, что норматив не может превышать общую площадь утраченного жилья.

Выплата компенсации пострадавшим будет осуществляться на основании списков, сформированных и утвержденных главами городских округов и муниципальных районов края, на территории которых был введен режим ЧС. Право граждан на ее получение будет удостоверяться свидетельством, а выплата производиться по факту заключения договора купли-продажи.

По словам Лилии Лаврентьевой, вводимая мера поддержки населения носит бессрочный характер. Общая потребность средств на ее реализацию будет определяться исходя из количества жилых помещений, признанных органами местного самоуправления непригодными для проживания, и договоров купли-продажи жилых помещений, предоставленных пострадавшими гражданами на оплату.

По предварительным расчетам департамента, в 2018 году на исполнение законопроекта потребуется более 122 млн рублей. Эти средства необходимы для обеспечения жильем тех семей, которые пострадали вследствие ливневых дождей, прошедших в Приморье период с 6 по 7 августа прошлого года. В результате этого стихийного бедствия в четырех муниципалитетах края – Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском и Хасанском муниципальных районах – непригодными для проживания признаны 65 домовладений.

"Законопроект очень важен для жителей нашего края, — считает председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. — Он носит универсальный характер и прописывает алгоритм оказания помощи населению при возникновении чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Основная суть законодательной инициативы состоит в том, что с ее утверждением у администрации Приморья появляется возможность незамедлительно приступать к мерам реагирования на ЧС и восстановлению ущерба, так как необходимости ждать принятия соответствующего закона по каждому конкретному случаю объявления чрезвычайной ситуации уже не будет".

Депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан одобрили проект закона "О государственной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Приморского края" и рекомендовали Законодательному собранию рассмотреть его на очередном заседании в первом чтении.