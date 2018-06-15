Сельское хозяйство Приморья покатилось по наклонной

Всю статистику портит животноводство

15 июня, PrimaMedia. Выпуск продукции сельского хозяйства всеми производителями Приморья за январь-май 2018 года составил более 6,9 млрд рублей, что на 5% меньше соответствующего периода 2017 года. Больше всего на снижение повлияло сокращение объемов производства животноводческой продукции. Такие данные опубликовал Приморскстат, сообщает ИА PrimaMedia.

В текущем году хозяйства всех категорий снизили производство мяса на 11%, яиц — на 0,6%, молока — на 0,4%. В 2,2 раза сократилось поголовье птицы, крупного рогатого скота на 1%, свиней на 3%, но на 3% выросло поголовье овец и коз.

Основными производителями мяса и яиц являются сельскохозяйственные организации (77% и 69% соответственно), молока — хозяйства населения (46%). При этом надои на одну корову составляют в среднем 2,7 тыс. кг молока в год, что на 3% больше, чем в прошлом году, в расчете на одну курицу-несушку получено в среднем по 113 яиц, что на 6% выше уровня прошлого года.