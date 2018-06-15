Часть Первомайского района Владивостока осталась без света из-за аварии

Первомайский район Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

В зону отключения попали здания на Черемуховой и Фастовской, в том числе медицинские объекты

15 июня, PrimaMedia. Авария на городских сетях оставила днем 15 июня без электричества часть Первомайского района. В зону отключения попали здания на Черемуховой и Фастовской, в том числе медицинские объекты, сообщает ИА PrimaMedia.

"Авария произошла в 11.30. В настоящее время энергетики занимаются ликвидацией, ориентировочно на это понадобится четыре часа", — сообщил дежурный Единой диспетчерской.

По информации PrimaMedia, роддом на Черемуховой и Приморская сцена Мариинского театра в зону отключения не попала. Но без электричества остался медцентр на Черемуховой.