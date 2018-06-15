Стелу с бронзовой фигурой разведчика Рихарда Зорге предлагают установить во Владивостоке. Фото: пресс-служба ЗС ПК

С инициативой выступил руководитель Союза ветеранов органов госбезопасности Приморского края Виталий Добровольский

15 июня, PrimaMedia. Создание во Владивостоке монумента легендарному разведчику Герою Советского Союза Рихарду Зорге и увековечение в Приморье памяти ветерана пограничной службы, почетного сотрудника госбезопасности, участника боевых действий в Афганистане и члена Союза писателей России Анатолия Смирнова обсудили в ходе рабочей встречи на площадке Законодательного собрания края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

С инициативой создания памятников к спикеру краевого парламента Александру Ролику обратились руководитель региональной общественной организации "Союз ветеранов органов государственной безопасности Приморского края" Виталий Добровольский и его заместитель Анатолий Васянович, председатель Союза художников Приморья Илья Бутусов, художник Александр Глинщиков. В рабочей встрече также принял участие депутат Думы Владивостока Александр Щербаков, координатор проекта "Историческая память".



Рабочая встреча. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Ветераны и представители союза художников представили эскизы победителей краевого конкурса проектов памятника Рихарду Зорге, объявленного в марте нынешнего года. В частности, они предложили в сквере возле дома по проспекту 100-летия Владивостоку, 53, на месте закладного камня возвести стелу из полированного бетона, где будут закреплены стилизованная карта Советского Союза с частью Тихого Океана, бронзовой фигурой разведчика и Звездой Героя, а также данные биографии и текст одного из ключевых донесений Зорге. По мнению ветеранов, необходимо также провести благоустройство сквера возле памятника.



Закладной камень в сквере. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Есть конкретные предложения и о том, как и где увековечить память недавно ушедшего от нас ветерана-пограничника, приморского писателя Анатолия Смирнова. По мнению членов инициативной группы, памятник логично разметить на территории погранотряда, где ему довелось служить. Для молодых пограничников памятник станет символом преемственности традиций служения Родине, будет способствовать патриотическому воспитанию.

В ходе встречи ветераны и представители союза художников представили свой взгляд на расположение и обустройство памятников, рассказали о проблемах, которые возникли при реализации инициативы, наметили совместные шаги, которые позволят воплотить идею представителей общественной организации в жизнь.



Председатель ЗС ПК Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК

"Очень важно, что в нашем крае есть неравнодушные люди, которых волнуют вопросы сохранения памяти о героях. Наша задача поддержать их, помочь. Мы определили профильный комитет Заксобрания и конкретного депутата, который будет координировать эту работу. В ближайшее время я также планирую встретиться с главой Владивостока Виталием Веркеенко и обсудить с ним, в том числе, вопросы установки памятника Рихарду Зорге, а также обратиться к начальнику Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю Николаю Гусеву по установке памятника Анатолию Смирнову. Думаю, что к этой работе также активно подключатся участники партийного проекта "Историческая память", который активно реализуется на территории Приморья", – отметил Александр Ролик по завершении встречи.