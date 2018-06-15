Дело водителя, сбившего во Владивостоке двух сотрудников ГИБДД, направлено в суд

ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia

Один из инспекторов, спасаясь от нетрезвого лихача, оказался на крыше автомобиля

15 июня, PrimaMedia. Житель Владивостока, наехавший в состоянии алкогольного опьянения на сотрудников ГИБДД, предстанет перед судом. Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края, в прошлом месяце мужчина, пытаясь скрыться от правосудия на автомобиле, совершил наезд на одного инспектора, а второго едва не зажал между своим и патрульным авто.

Конфликт произошел в мае этого года в вечернее время. Остановив нетрезвого водителя, сотрудники попросили его выйти из машины, но он повел себя неадекватно, начал маневрировать и совершил наезд на полицейского.

Второй инспектор оказался зажатым между двумя машинами, чтобы избежать тяжких травм, запрыгнул на крышу автомобиля нарушителя. Когда обвиняемый надавил на газ, сотрудник не удержался на крыше и упал на проезжую часть. В результате действий обвиняемого сотрудники ГИБДД получили телесные повреждения – ссадины и кровоподтеки.

Впоследствии водителя задержали, от медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, за что был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ и лишен права управления транспортным средством. Однако этим дело не кончилось. Водитель стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока.