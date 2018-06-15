Читатели ИА PrimaMedia убирают за собой мусор после отдыха на природе

Уборка мусора в парке. Фото: ИА Primamedia

В этом признались около половины участников экологического опроса

15 июня, PrimaMedia. Итоги недавнего опроса, посвященного Всемирному дню окружающей среды, порадовали редакцию ИА PrimaMedia: из 200 добровольных респондентов более 90 человек признались в том, что убирают за собой мусор на природе.

На втором месте по популярности экологических шагов среди опрошенных оказалась посадка цветов и деревьев – этим занимаются 15 % респондентов. 27 человек, или 15 % ответивших сообщили, что делают замечания тем, кто мусорит – такое участие в улучшении экологии тоже идет в зачет. 11 % ответивших регулярно участвуют в субботниках, 10 % кормят птиц.

Экосумками вместо полиэтиленовых пакетов пользуются всего 4 % респондентов, или 8 человек. Зато четверо из 200 наших читателей сами читают лекции об экологии – и это высокий показатель экологической грамотности на душу населения.

Напомним, Всемирный день окружающей среды во Владивостоке отметили массовым праздником в парке имени С. Лазо. Кроме концерта и аниматоров в программу вошли презентация и мастер-классы от организаторов экологического проекта "Острова мечты" — молодые волонтеры ежегодно разбивают палаточный лагерь на острове Рейнеке и в течение трех недель занимаются очисткой островной территории. В сентябре во Владивостоке будет проходить фестиваль самодеятельных фильмов и роликов EcoMovie – еще одно мероприятие, направленное на повышение экологической культуры населения Приморья. Его проводит Молодежное правительство Приморского края при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.