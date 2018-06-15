Общество. 15:40

«Солид Банк» продлил акцию по рефинансированию кредитов других банков

Также клиентам предоставляется возможность получить «на руки» до 35% от суммы долга

15 июня, PrimaMedia. С 1 июня по 1 августа 2018 года "Солид Банк" продлевает перекредитование займов сторонних банков по фиксированной ставке 10,99% годовых. Кроме закрытия кредита банк предоставляет возможность получить до 35% от суммы рефинансируемого долга – "на руки", на личные цели, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Большое количество обращений показало высокую востребованность данной услуги у населения. Это не удивительно, т.к. ранее кредиты оформлялись по гораздо более высоким ставкам, и переоформить их на более выгодных условиях это отличная возможность облегчить бремя кредитных обязательств.

Банк пошел навстречу пожеланиям клиентов и продлил действие ставки 10,99% годовых на полное погашение кредитов других банков.

Напомним, что при рефинансировании до 800 тысяч рублей "Солид Банк" не требует ни залога, ни поручителей.

Основные условия рефинансирования: сумма от 30 тысяч до 3 млн рублей; срок от 13 до 60 месяцев; ставка 10,99% годовых.

Оформить заявку на кредит можно на сайте https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/.

За подробной консультацией и помощью в оформлении кредита можно обратиться к персональным менеджерам по кредитованию АО "Солид Банк"::

тел.: 8 (904) 623-65-06 (Александра)

тел.: 8 (999) 059-69-67 (Татьяна)

Возможно консультирование по Whatsapp.

Адрес офиса в г. Владивостоке:

ул. А. Фокина, 25

www.solidbank.ru

АО "Солид Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329.

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