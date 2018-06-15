Акционеры «Преображенской базы тралового флота» перераспределили пакеты

Судно-краболов "Леопард" (владелец - ПАО "ПБТФ"). Фото: Пресс-служба ПАО "ПБТФ"

10% акций ПАО из «семейной доли» приобрел в личную собственность Никита Кожемяко – сын губернатора Сахалинской области

15 июня, PrimaMedia. Член совета директоров ПАО "Преображенская база флота" Никита Кожемяко 14 июня этого года вступил во владение пакетом в 10% обыкновенных акций одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока, нарастив долю "личного участия" в семейном бизнесе до 11,089% (9 409 696 акций), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на раскрытую ПАО "ПБТФ" информацию. Речь о том, что члены семьи сахалинского губернатора Олега Кожемяко увеличили совместный пакет акций, в данном случае не идет: приобретенный Никитой в июне 10%-ный пакет был в марте этого года куплен продавцом у ООО "Торговый Дом Фили", совладелицами которого в равных долях являются супруга и сестра главы островного региона.

Таким образом, совокупный пакет примерно в 80% акций ПАО "Преображенская база тралового флота", которым напрямую или через ряд юрлиц владеют акционеры-родственники, остался неизменным. Информация о суммах сделок по купле-продаже 10%-ного пакета не раскрывается.

Между тем, согласно открытой информации, выручка ПАО "ПБТФ" в 2017 году составила 6,499 млрд рублей (в 2016 году – 6,894 млрд), чистая прибыль – 243 млн рублей (2016 год – 1,019 млрд). Комментируя снижение прибыли в 2017 году, авторы годового отчета, утвержденного собранием акционеров в мае этого года, указывают то, что в стоимостном выражении объем товарной продукции упал по сравнению с 2016 годом на 23% из-за следующих факторов: плохая промысловая обстановка при добыче минтая и сельди на 12% сократила объем товарной продукции в натуральном выражении; из-за падения курса доллара на 23,5% снизились оптовые цены реализации уловов на экспорт; себестоимость продукции, работ и услуг за тот же период выросла на 10%. Тем не менее, согласно отчету, доля ПАО "ПБТФ" в рыбохозяйственном комплексе ДВ по добыче и выпуску рыбопродукции составила в 2017 году 13%.

В мае же этого года общим собранием акционеров ПАО "ПБТФ" принято решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года в размере 20,26 млн рублей, что при общем количестве акций общества в 84 850 560 штук дает выплату в 0,24 рубля на одну обыкновенную акцию.

Отметим, что согласно открытым данным, Никита Кожемяко является соучредителем и президентом некоммерческой организации "ДВ Ассоциация "Аквакультура", а также совладельцем 14 компаний, в том числе и занимающихся производством и реализацией рыбопродукции.

Кроме того, Никита Кожемяко и ПАО "ПБТФ" владеют (49% и 51% УК соответственно) и зарегистрированным в 2016 году ООО "Восход", по результатам аукциона Росрыболовства получившим в мае 2017 года 15-летнее право на добычу в рамках прибрежного рыболовства 16,67% от общего допустимого улова краба-стригуна опилио в подзоне Приморье. Лот на аукционе обошелся компании в 1,86 млрд рублей, в 2018 году доля квоты "Восхода" в натуральном выражении составляет более 580 тонн краба.

Средства же для участия "Восхода" в аукционе были предоставлены в виде "материанского" займа "Преображенской базой тралового флота", которому в 2017 же году открыл кредитную линию банк ВТБ (под залог одного из промысловых судов "ПБТФ").

Осенью 2017 года ООО "Восход" получило статус резидента Свободного порта Владивосток с проектом по добыче и первичной переработке краба с последующей реализацией продукции на внутренний и внешний рынки. По ранее опубликованному сообщению Минвостокразвития, инвестиции резидента СПВ заявлены в размере 126 млн рублей, проект разделен на два этапа: первый – промысел на арендованном у "ПБТФ" судне и выпуск до 360 тонн мороженого краба в год, второй – приобретение собственного судна и производство до 530 тонн живого краба.

Также напомним, что в январе 2018 года распоряжением правительства РФ рыбопромышленникам, ведущим прибрежный промысел краба-стригуна опилио в подзоне Приморье, разрешено производить продукцию непосредственно на судах, а также перегружать уловы в море (в целом при прибрежном рыболовстве такие действия запрещены). Главными бенефициарами распоряжения стали компании, выигравшие доли квот на добычу стригуна опилио в мае 2017 года – ООО "Восход", ТУРНИФ (принадлежит "Русской рыбопромышленной компании") и НБАМР (один из основных активов семьи экс-губернатора ПК Сергея Дарькина).

Впрочем, уже с 1 января 2019 года, согласно вступающим в силу изменениям в закон "О рыболовстве", квоты на биоресурсы, в отношении которых определяется общий допустимый улов (ОДУ), больше не станут делить на "промышленные" и "прибрежные". В рамках так называемого "единого промыслового пространства" пользователь сможет самостоятельно принять решение, каким образом он будет осваивать выделенный ресурс на протяжении срока действия договора.

Для будущих "прибрежников", к слову, правила ужесточатся: их уловы будут подлежать "транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде в морские порты Российской Федерации и иные места выгрузки, определяемые органами государственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации на территориях таких субъектов", а возможностей для исключений (таких, как были сделаны для добытчиков опилио в подзоне Приморье) — не будет. Вместе с тем законодательно установлен повышающий коэффициент для прибрежного рыболовства (1,2) при определении промысловых лимитов.