Приморские шахматисты победили в межрегиональном детском фестивале. Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"

За звание сильнейших боролись 11 команд, от Мурманска до Ванино

15 июня, PrimaMedia. 11 команд, объединивших более полусотни юных шахматистов из шахтерских регионов России, от Мурманска до Ванино, сразились в Красноярске за звание сильнейших. Шахматисты из приморского поселка Новошахтинский стали победителями III межрегионального детского фестиваля "Шахматные надежды СУЭК", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Приморскуголь".

Фестиваль "Шахматные надежды СУЭК" продолжался три дня, борьба за звание сильнейших была настолько острой, что лидеров удалось выявить только в последних партиях. Если в предыдущие годы шахматную корону уверенно удерживали ребята из Бородино, то в этом году обладателями кубка за первое место впервые стали приморцы. Серебро турнира – у команды Хакасии, бронза – у бородинцев.

Участник приморской команды Александр Гаврик победил в конкурсе по шахматной композиции.



Приморские шахматисты победили в межрегиональном детском фестивале. Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"

"В прошлом году мы заняли третье место, а в этом – первое, я очень доволен! – не скрывает радости представитель команды Приморского края Вардан Меликян. – Мы готовились, были на соревнованиях перед этим, занимались, решали задачи".

Детский фестиваль – одно из мероприятий социальной программы СУЭК "Шахматы – шахтерским регионам". Сегодня она охватила более 3 тысяч школьников из городов и поселков присутствия компании в семи крупнейших регионах нашей страны: для детей организованы шахматные классы, закуплено современное оборудование и методическая литература, к проведению шахматных уроков привлечены опытные тренеры.



Приморские шахматисты победили в межрегиональном детском фестивале. Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"

В 2017 году программа обучения школьников интеллектуальной игре стартовала в Новошахтинском. Два класса средней школы № 1 поселка стали первыми в Приморье участниками проекта "Шахматы в школе".

Сегодня у одаренных ребят появилась также возможность повышать свой спортивный уровень в образовательном центре "Сириус" в Сочи, где обучение проводят наиболее квалифицированные тренеры страны.