15 июня, PrimaMedia. 11 команд, объединивших более полусотни юных шахматистов из шахтерских регионов России, от Мурманска до Ванино, сразились в Красноярске за звание сильнейших. Шахматисты из приморского поселка Новошахтинский стали победителями III межрегионального детского фестиваля "Шахматные надежды СУЭК", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Приморскуголь".
Фестиваль "Шахматные надежды СУЭК" продолжался три дня, борьба за звание сильнейших была настолько острой, что лидеров удалось выявить только в последних партиях. Если в предыдущие годы шахматную корону уверенно удерживали ребята из Бородино, то в этом году обладателями кубка за первое место впервые стали приморцы. Серебро турнира – у команды Хакасии, бронза – у бородинцев.
Участник приморской команды Александр Гаврик победил в конкурсе по шахматной композиции.
Приморские шахматисты победили в межрегиональном детском фестивале. Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"
"В прошлом году мы заняли третье место, а в этом – первое, я очень доволен! – не скрывает радости представитель команды Приморского края Вардан Меликян. – Мы готовились, были на соревнованиях перед этим, занимались, решали задачи".
Детский фестиваль – одно из мероприятий социальной программы СУЭК "Шахматы – шахтерским регионам". Сегодня она охватила более 3 тысяч школьников из городов и поселков присутствия компании в семи крупнейших регионах нашей страны: для детей организованы шахматные классы, закуплено современное оборудование и методическая литература, к проведению шахматных уроков привлечены опытные тренеры.
Приморские шахматисты победили в межрегиональном детском фестивале. Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"
В 2017 году программа обучения школьников интеллектуальной игре стартовала в Новошахтинском. Два класса средней школы № 1 поселка стали первыми в Приморье участниками проекта "Шахматы в школе".
Сегодня у одаренных ребят появилась также возможность повышать свой спортивный уровень в образовательном центре "Сириус" в Сочи, где обучение проводят наиболее квалифицированные тренеры страны.