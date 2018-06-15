Отдых. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Пенсионерам, отработавшим на Сахалине больше 40 лет, увеличили ежеквартальные выплаты

Из областного бюджета на эти цели будет выделено дополнительно 210 млн рублей

15 июня, PrimaMedia. Министерство социальной защиты Сахалинской области вынесло на рассмотрение депутатов областной Думы законопроект о повышении ежеквартальной доплаты гражданам, проработавшим в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним территориях более 40 лет. По 5000 рублей вместо 1133 рублей раз в три месяца будут получать 27,5 тысяч сахалинцев, сообщает ИА SakhalinMedia.

Внесение изменений в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области представила министр социальной защиты региона Елена Касьянова.

"Нами было принято решение о повышении ежеквартальной денежной выплаты тем гражданам, которые проработали в районах крайнего севера и приравненных к ним местностям более 40 лет. Ежеквартальная выплата составляла до настоящего времени 1133 рубля. Сейчас размер выплат составит пять тысяч рублей. В настоящее время получателями такой выплаты являются 27,5 тысяч человек", — сообщила министр.

Она добавила, что для граждан, получающих эту ежеквартальную выплату, сумма будет увеличена автоматически со второй половины 2018 года.

"Тех, кто еще не получает выплаты, но имеет на это право, мы приглашаем в отделения социальной защиты, которые у нас находятся во всех муниципальных образованиях", — добавила министр.

На реализацию одобренного депутатами законопроекта потребуются дополнительные средства из областного бюджета в размере 210,8 млн рублей. Соответствующая корректировка будет внесена в финансовый документ в ближайшее время.

Елена Касьянова также отметила, что на этом работа по оказанию мер поддержки сахалинским пенсионерам не закончится. В настоящее время специально созданная рабочая группа обсуждает возможность предоставления ежеквартальных выплат гражданам, проработавшим в условиях севера менее 40 лет.

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