"Славда" представила продукцию на выставке "Наш выбор 27" в Хабаровске. Фото: предоставлено ГК "Славда"

В линейке есть вода и для взрослых, и для детей с первых дней жизни

15 июня, PrimaMedia. Лидер Дальнего Востока по производству питьевой и минеральной воды "Славда" во второй раз приняла участие в выставке "Наш выбор 27". Вода "Монастырская" от группы компаний "Славда" успешно продается в Хабаровском крае почти 25 лет и хорошо знакома потребителям. С прошлого года хабаровский рынок завоевывает и другая питьевая вода этого производителя, с одноименным названием "Славда". В линейке есть продукция, как для взрослых, так и для детей с первых дней жизни, сообщает ИА PrimaMedia.

"Славда" давно вышла за рамки обычного производства воды. Компания поддерживает спортивные праздники, соревнования и другие события, в том числе и прошедшее 10 июня масштабное всероссийское мероприятие "Гонка героев".

Без спорта не обошлось и в выставочной зоне: здесь было организовано несколько интересных интерактивов. Посетители могли не только попробовать воду и напитки "Славда", но и испытать себя в гонке на гироскутерах и удержании равновесия на баланс-борде или слэклайне. Ну а для тех, кто устал от активного отдыха, организовали лаунж-зону.

«Славда» представила продукцию на выставке «Наш выбор 27» в Хабаровске. Фото: предоставлено ГК "Славда" «Славда» представила продукцию на выставке «Наш выбор 27» в Хабаровске. Фото: предоставлено ГК "Славда" Хождение по слэклайну. Фото: предоставлено ГК "Славда" Каждый мог попробовать удержать равновесие на баланс-борде. Фото: предоставлено ГК "Славда" Каждый мог попробовать удержать равновесие на баланс-борде. Фото: предоставлено ГК "Славда" Интерактивы для посетителей. Фото: предоставлено ГК "Славда" Хождение по слэклайну. Фото: предоставлено ГК "Славда" 1 / 7

"Мы не ставили перед собой цель продать больше продукции на выставке. Цель в том, чтобы больше людей узнали о нашей компании – о том, какую продукцию мы выпускаем, и какие социальные проекты поддерживаем. Нам это удалось", — рассказала маркетолог компании "Славда" Мария Фадеева.

На стенде была представлена газированная и негазированная питьевая вода "Славда" и молодежные напитки Grink с фруктовыми вкусами. Всю продукцию можно было попробовать бесплатно. На детской площадке промоутеры раздавали "Славду для малышей" с новой этикеткой. В ноябре прошлого года у нее появилось новое лицо — мальчик Тимур из Хабаровска, который выиграл в фотоконкурсе от производителя. Этим летом бутылку с местной знаменитостью увидит несколько миллионов россиян.

«Славда для малышей» с новой этикеткой. Фото: предоставлено ГК "Славда" «Славда» представила продукцию на выставке «Наш выбор 27» в Хабаровске. Фото: предоставлено ГК "Славда" «Славда» представила продукцию на выставке «Наш выбор 27» в Хабаровске. Фото: предоставлено ГК "Славда" «Славда» представила продукцию на выставке «Наш выбор 27» в Хабаровске. Фото: предоставлено ГК "Славда" «Славда» представила продукцию на выставке «Наш выбор 27» в Хабаровске. Фото: предоставлено ГК "Славда" Интерактивы для юных посетителей. Фото: предоставлено ГК "Славда" «Славда» представила продукцию на выставке «Наш выбор 27» в Хабаровске. Фото: предоставлено ГК "Славда" Интерактивы для юных посетителей. Фото: предоставлено ГК "Славда" 1 / 8

Отметим, "Славду для малышей" и другие детские воды производят на заводе "Скит" в экологически чистом районе недалеко от города Лесозаводск в Приморском крае. Крупнейшее на Дальнем Востоке месторождение минеральных вод расположено в большом природном парке Уссурийской тайги, около Шмаковских курортов.

Все технологические процессы на заводах "Славды" построены таким образом, чтобы сохранить то, что дано самой природой. Путь воды сопровождается тщательным контролем на каждом этапе. В собственной лаборатории проверяется качество воды, тары, преформ и даже этикеток. Любой желающий может попасть на экскурсию на завод и лично посмотреть, как разливается и закупоривается вода, и задать интересующие вопросы сотрудникам лаборатории.