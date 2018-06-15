Бизнес. 17:05
Деньги. Фото: Сайт pixabay.com

Розничный кредитный портфель ВТБ в Приморском крае превысил 34 млрд рублей

Наибольший вклад внесли кредиты наличными и ипотека

15 июня, PrimaMedia. По итогам первого квартала 2018 года объем розничного кредитного портфеля ВТБ в Приморском крае превысил 34 млрд рублей (рост на 7,5% с начала года). Наибольший вклад в прирост портфеля внесли кредиты наличными и ипотека, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Объем нецелевых кредитов, выданных ВТБ в Приморском крае, увеличился на 31% по сравнению с январем-мартом прошлого года – до 2,1 млрд рублей. Портфель кредитов наличными банка в регионе на 1 апреля 2018 года превысил 12,7 млрд рублей.

"Спрос на потребительские кредиты растет по мере снижения процентных ставок. При этом средняя сумма займа увеличилась в первом квартале на 30% — до 580 тысяч рублей, что свидетельствует как о значительном отложенном спросе, так и о стремлении рефинансировать полученные ранее по более высокой ставке кредиты", — отметил руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр Вялков.

Объем выданных ВТБ в Приморском крае ипотечных кредитов вырос за январь-март на 12% и составил 1,5 млрд рублей. Средняя сумма займа на покупку квартиры в крае увеличилась до 2,4 млн рублей, во Владивостоке — до 2,6 млн рублей (рост 10% и 6% относительно 1 квартала 2017 года соответственно). По итогам квартала ипотечный портфель ВТБ в Приморье составил 11,8 млрд рублей.

Сохраняется тенденция к сбережению. С начала года ВТБ увеличил в регионе объем портфеля депозитов физлиц почти на 8,6% до 20,2 млрд рублей, в целом портфель привлеченных средств розничных клиентов составил 29,2 млрд рублей (+7,4% за квартал).

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