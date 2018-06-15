Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам онлайн. Фото: предоставлено Сбербанком

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам онлайн

Подать заявку на потребительский кредит онлайн можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн»

15 июня, PrimaMedia. Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам. В рамках акции предлагается дисконт в размере 0,5 п.п. к базовой ставке при подаче кредитной заявки в Сбербанк Онлайн. Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Ставка 11,4% предлагается на суммы кредита от 1 млн рублей, диапазоны ставок 11,4-15,4% при сумме кредита от 300 тысяч до 1 млн рублей и 12,4–19,4% при сумме кредита от 30–300 тысяч рублей.

"Сбербанк стремится перевести максимум своих сервисов в digital. В рамках этого общего стратегического видения мы предлагаем удобный сервис в Сбербанк Онлайн, который позволяет оформить кредит в любое время и в любом месте без необходимости посещения офиса. Сейчас уже треть клиентов обращается к нам за потребительскими кредитами онлайн. Мы рассчитываем, что акция со сниженными ставками будет способствовать увеличению этой доли и станет хорошим стимулом для перехода клиентов в онлайн", — рассказал управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Подать заявку на потребительский кредит онлайн можно в веб-версии интернет-банка "Сбербанк Онлайн", в 2018 году функционал кредитной заявки появится в мобильном приложении.

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