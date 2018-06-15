Общество. 17:40

ДГК проведет 16 июня день потребителя во Владивостоке

Абоненты смогут получить консультацию по вопросам начисления платы за тепло и горячую воду и произвести перерасчет

15 июня, PrimaMedia. Филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" проведет День потребителя. В субботу, 16 июня, с 10.00 до 13.00 жители Владивостока получат ответы на все свои вопросы, касающиеся теплоснабжения, в Центре обслуживания потребителей по адресу Океанский проспект, 101а, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Абоненты смогут получить консультацию по вопросам начисления платы за тепло и горячую воду, произвести перерасчет, сообщить об изменении собственника квартиры, площади жилого помещения и количества прописанных человек.

Помимо этого, можно получить справку об отсутствии задолженности. А если долг за отопление и горячую воду все же имеется, то специалисты энергокомпании расскажут о процедуре реструктуризации. Соглашение о поэтапной оплате долга можно будет оформить прямо в ходе консультации, для этого необходимы только паспорт и свидетельство о собственности на квартиру (или договор социального найма).

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