Контрафактная футболка. Фото: пресс-служба ДВТУ

Футболки с символикой FIFA-2018 не дойдут до приморских фанатов

Контрафактные товары таможенники обнаружили в одном из торговых центров краевой столицы (ФОТО)

15 июня, PrimaMedia. 16 футболок с символикой кубка Чемпионата мира по футболу 2018 изъяли при проведении совместного оперативно-розыскного мероприятия сотрудники Владивостокской таможни и Управления МВД России по Владивостоку. Синие, белые и серые мужские футболки (с ярлыками турецкого производства) с изображением кубка FIFA-2018 таможенники обнаружили в одном из торговых центров краевой столицы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ.

"Маркировка на футболках сходна до степени смешения с охраняемым товарным знаком Чемпионата мира по футболу 2018. Благодаря взаимодействию владивостокских таможенников с представителем правообладателя оперативно получена предварительнаяинформация, что футболки низкого качества и обладают признаками контрафактности. Изъятая продукция отправлена на экспертизу, после которой будет решен вопрос о возбуждении в отношении фирмы-продавца дела об административном правонарушении", – рассказали в пресс-службе.

Справка: контролирующие органы проводят мероприятия по выявлению контрафактных товаров, маркированных символикой Чемпионата мира по футболу 2018. Контрафактные товары Владивостокская таможня выявляет как самостоятельно, так и совместно с органами полиции, на границе и внутри страны.

Всего в 2018 году Владивостокская таможня выявила 6683 единицы контрафактной продукции, маркированной товарным знаком Чемпионата мира по футболу 2018.

Административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака предусмотрена ст. 14.10 ч. 1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией товара.

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