Энергетики продолжают устранять повреждения после гидравлических испытаний во Владивостоке

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Горячая вода будет отсутствовать до 25 июня у части жителей, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1 (СПИСОК)

15 июня, PrimaMedia. Энергетики продолжают вести ремонтные работы на магистральных трубопроводах после окончания трех этапов гидравлических испытаний во Владивостоке. Филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" сообщает о продлении до 25 июня ремонтных работ на участках, не прошедших второй этап гидравлических испытаний, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

ГВС будет отсутствовать у части жителей, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1, проживающих по следующим адресам:

Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 70;

Казанская: 1, 5, 7;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42а, 86в;

Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66;

Морозова: 5, 7, 9;

Морская 1-я: 27;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 16, 20;

Нижнепортовая: 4;

Перекопский: 3, 5, 7;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Станюковича: 3, 48;

Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Тигровая: 7, 9;

Ялтинская: 18.

Авраменко: 8, 9а, 17;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29;

Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;

Захарова: 5;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Посьетская: 3а, 5, 11;

Станюковича: 31а, 37, 39, 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;

Чернышевского: 15.

Напомним, 14 июня начался четвертый – заключительный – этап весенне-летних гидравлических испытаний. До 21 июня услуга ГВС отсутствует у части жителей Советского и части жителей Первореченского районов. Подробнее об этапах отключения можно узнать на сайте dvgk.ru.

Филиал "Приморская генерация" приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения. При этом энергетики приложат все усилия, чтобы сократить продолжительность отключения.

Потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме зависит не только от успешности испытаний магистральных тепловых сетей, проведенных филиалом "Приморская генерация" АО "ДГК", но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей", а также работы управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением домов от системы теплоснабжения на время гидравлических испытаний и подключением их после завершения испытаний.