Играми с пенсионным возрастом жителей Дальнего Востока толкают в нищету – Алексей Козицкий

Пенсионеры. Фото: ИА PrimaMedia

Рынок труда дальневосточных регионов совершенно не готов к предлагаемой кабмином реформе, уверен лидер «Справедливой России»

15 июня, PrimaMedia. Повышение пенсионного возраста в том виде, в котором его предлагает правительство РФ, совершенно не учитывает состояние экономики и рынка труда многих регионов России, в частности, субъектов ДФО. Затеянная для того, чтобы "сбалансировать" рынок труда страны, реформа с большой долей вероятности приведет к обнищанию большого количества населения страны. Такое мнение в беседе с корр. ИА PrimaMedia высказал лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Приморье, депутат краевого Заксобрания Алексей Козицкий. По оценке политика, аморальная, по сути, идея в очередной раз подорвет доверие граждан к тому, что Россия – прежде всего социальное государство.

Напомним, что 14 июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев анонсировал внесение на рассмотрение Госдумы пакета законопроектов о поэтапном увеличении пенсионного возраста – с 60-ти до 65 лет для мужчин и с 55-ти до 63 лет для женщин. По задумке кабмина, повышение должно начаться с 2019 года и пошагово продолжиться до 2034-го. Предлагаемые меры, по мнению господина Медведева, позволят повышать выплаты нынешним пенсионерам на 1 тысячу рублей в год, а также "сбалансировать рынок труда".

— Мы даже не говорим о том, что сама по себе эта "реформа" — аморальна, поскольку цинично перекладывает выполнение социальных обязательств государства на самих граждан, в то время как дополнительные доходы от подорожавших углеводородов правительство вкладывает в покупку американских облигаций. Предложения правительства – и предсказуемо примкнувших к нему коллег из "Единой России" — по повышению пенсионного возраста в очередной раз подтверждает то, что наши чиновники и многие депутаты плохо знакомы с реальной жизнью страны и людей, ее населяющих, — прокомментировал собеседник агентства.

По оценке приморского "справедливоросса", очередная реформа пенсионной системы страны достаточно быстро "вытолкнет" на рынок труда Приморья и в целом Дальнего Востока десятки тысяч пожилых граждан, поскольку на занимаемые ими рабочие места уже "стоят в очереди" более молодые люди с более современными компетенциями.

— А готов ли дальневосточный рынок труда к тому, что теперь ему придется обеспечивать работой дополнительных работников, которые, к тому же, в силу пожилого возраста и общего состояния здоровья вряд ли смогут быстро освоить какие-то новые специальности? – задается вопросом краевой парламентарий. – Да, в связи с развитием ТОРов и СПВ нам обещают некие тысячи "высокотехнологичных рабочих мест", но, во-первых, от обещаний до их реализации пройдет немало времени, а во-вторых, будем говорить откровенно, работодатели вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы трудоустраивать людей "возрастом 55+".

Предложенная правительством реформа по повышению пенсионного возраста при существующем уровне развития экономики на Дальнем Востоке, считает Алексей Козицкий, будет совершенно бессмысленной экономически и чреватой крайне негативными социальными последствиями. Как отметил собеседник агентства, свою "роль" в практически неизбежном обнищании значительного количества населения дальневосточных регионов могут сыграть и другие непопулярные действия правительства и ЦБ – повышение НДС до 20%, либерализация тарифов ОСАГО и т.п.

— Партия "Справедливая Россия" однозначно против пенсионной реформы в трактовке действующего кабмина. Наша фракция в Госдуме уже заявила, что будет голосовать против этого законопроекта, подготовленного без учета реалий на рынке труда и без серьезного анализа социально-экономических последствий повышения пенсионного возраста, в том числе — и для регионов Дальнего Востока, — резюмировал приморский политик.

От ИА PrimaMedia напомним, что одобренный правительством проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" подразумевает повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста, как уже говорилось, будет поэтапным. Возрастная планка с шагом в год начнет подниматься с 2019 года. Так, мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно, а мужчины 1960-го года рождения и женщины 1965-го года рождения – в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно. К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины к 2034 году – в 63 года. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами.







