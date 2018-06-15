Профсоюзы Приморья не поддерживают повышение пенсионного возраста. Фото: пресс-служба ФППК

Профсоюзы Приморья не поддерживают повышение пенсионного возраста

Члены профорганизаций края приводят свои доводы

15 июня, PrimaMedia. Кабинет министров 14 июня рассмотрел вопрос повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин, до 65 лет у мужчин. Несмотря на то, что по заверениям Дмитрия Медведева, нынешних пенсионеров реформа никак не затронет, и пенсии ежегодно будут расти не менее чем на тысячу рублей в год, у профсоюзов есть свое мнение на этот счет. Профсоюзы Приморья не поддерживают повышение пенсионного возраста, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Мы не поддерживаем повышение пенсионного возраста. Это общее мнение Федерации независимых профсоюзов России. Оно было письменно озвучено лидером ФНПР Михаилом Шмаковым председателю правительства Дмитрию Медведеву и его заместителю Татьяне Голиковой, в нем говорилось о предварительном всенародном обсуждении реформы. Эти письма остались без ответа. Сегодня мы ждем заседание Российской трехсторонней комиссии и будем обсуждать дальнейшие действия", — сказал председатель ФППК Владимир Исаков.

Председатель КСОП Надеждинского района Лариса Юзифович приводит свои доводы:

"Продолжительность здоровой жизни, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 63 года, получается, что на пенсию наши люди будут выходить в крайне изможденном состоянии? А мужчины, которые по статистике живут меньше, и вовсе не дотянут до нее? — недоумевает она".

Председатель Владивостокского координационного совета организаций профсоюзов Людмила Карамова считает, что "власть должна быть честной с народом".

"Если нам говорили о том, что мы будем строить супердержаву за счет развития экономики, так давайте идти именно этим путем, а не забирать у людей деньги и право на заслуженный отдых. Мы, профсоюзы, за мирное решение любых вопросов, за конструктивный диалог, но свои честно заработанные деньги без боя не отдадим", — сказала лидер профсоюза образования Владивостока.

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Председатель КСОП Кировского района Анна Пуховая предварительно заручилась поддержкой членов профсоюзов муниципалитета.

"Против повышения пенсионного возраста выступают все. Никто и нигде не привел ни одного аргумента "за", и это понятно. Здоровье людей ухудшается, инвалидность растет, мужчины так вообще сгорают на работе. Мы считаем, что любая реформа должна быть направлена на улучшение качества жизни человека, а не на ухудшение", — считает она.

С мнением коллеги согласна и председатель КСОП городского округа Большой Камень Ольга Скрипко.

"Последние 10 лет интенсивность работы на любом производстве увеличивается. Стараясь заработать сверхурочные и достойно содержать свои семьи, люди берут повышенную нагрузку. Это приносит дополнительные деньги, но плохо сказывается на здоровье. Мы обеспокоены этим. У себя на "Звезде", например, вместе с работодателем мы занимаемся оздоровлением работников, следим за тем, чтобы медосмотры проводились регулярно, но медики подтверждают наши опасения и говорят о том, что уровень здоровья работников падает. Теперь, получается, до пенсии нужно еще умудриться дожить?" — говорит Ольга Скрипко.

Председатель КСОП Пожарского района Сергей Беляков считает, что вместо того, чтобы повышать пенсионный возраст, надо, наконец, заняться проблемой неформальной занятости, иначе денег на пенсии так и будет не хватать.

"Прежде чем проводить пенсионную реформу, правительство должно было ратифицировать 102-ю Конвенцию МОТ, согласно которой величина пенсии должна составлять не менее 40% заработка. У тех, кто сегодня работает, кто уже готовится выйти на заслуженный отдых, у работающих пенсионеров должны быть четкие социальные гарантии. И после того, как люди начнут получать достойную пенсию, давайте принимать разумные меры по увеличению пенсионного возраста".

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