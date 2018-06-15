Молочную ферму открыли в Приморье

В Приморье открыли молочную ферму. Фото: пресс-служба администрации края

Сотню племенных коров из Иркутска доставили на ферму в Чугуевском районе

15 июня, PrimaMedia. Крестьянско-фермерское хозяйство "Кушнарев" было образовано в селе Цветковка четыре года назад. Занимаясь растениеводством, в хозяйстве параллельно шло строительство фермы для скота. Сейчас молочная ферма содержит 100 коров, завезенных из Иркутска, каждая из которых будет давать до 8,5 тонн молока в год, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации края.

"На этой неделе мы завезли 100 черно-перстных коров из иркутского племенного репродуктора. Одна такая буренка дает до 8,5 тонн молока в год. Завод по переработке расположен недалеко от фермы, поэтому на местный рынок будет поступать продукция, изготовленная исключительно из цельного молока", – рассказал руководитель КФХ Евгений Кушнарев, добавив, что в течение четырех лет поголовье дойного стада планируется увеличить до 300 голов.

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей Бронц отметил, что фермеру будут возмещена часть затрат на приобретение скота – до 50% в рамках краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края".

"С начала года 20 начинающим фермерам и на создание трех молочных ферм было направлено более 128,5 млн рублей субсидий. Также мы возмещаем затраты на приобретенное оборудование для животноводства и первичной переработки молока", – сказал директор ведомства.

Вице-губернатор края Валентин Дубинин подчеркнул, что в последние годы в Приморье наметилась тенденция увеличения закупа молока у местных сельхозпроизводителей.

"За три года использование в производстве натурального молока увеличилось почти на пять тысяч тонн – до 45 тысяч тонн в 2017 году", – констатировал заместитель главы региона.

Отметим, сегодня продуктивность коров в Приморье увеличилась до 6,2 тонн, по этому показателю Приморский край является лидером на Дальнем Востоке.

Напомним, глава Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса – к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.