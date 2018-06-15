В Медцентре ДВФУ впервые на Дальнем Востоке удалили межпозвоночную грыжу через мини-прокол. Фото: пресс-служба Медцентра ДВФУ

Согласно статистике, от 60 до 80% работоспособного населения страдает от болей в спине

15 июня, PrimaMedia. Сразу три операции по удалению межпозвоночной грыжи поясничного отдела через мини-прокол впервые на Дальнем Востоке провели в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета. Этот тип операции относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и выполняется за счет средств федерального бюджета, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Медцентра

Согласно статистике, от 60 до 80% работоспособного населения страдает от болей в спине. Основной причиной является грыжа межпозвонкового диска. При этом состоянии происходит выпячивание студенистого ядра межпозвоночного диска с последующим сдавлением спинного мозга и спинномозговых корешков. Длительные спазмы ведут к нарушению осанки, развитию патологического двигательного стереотипа и хроническому болевому синдрому. Когда грыжа растет и давит на нервы, показано удаление патологического секвестра.

Благодаря новому эндоскопу нейрохирурги МЦ ДВФУ теперь могут лечить пациентов современным малоинвазивным методом — высокоэффективным и безопасным. На профессиональном языке он звучит как "чрезкожно-эндоскопическая дискэктомия" (PELD). При такой операции мышцы спины и связки позвоночника не повреждаются. В отличие от обычного микрохирургического вмешательства, когда прооперированные садятся только через 3-4 недели и испытывают большие сложности при реабилитации, после эндоскопической операции пациенты начинают ходить в тот же день, садиться на следующие сутки, а через неделю уже могут вновь выйти на работу.

"На прошлой неделе к нам на консультацию попала девушка 30 лет. В декабре у нее сильно заболела спина и обе ноги. В процессе диагностики мы выявили большую грыжу межпозвоночного диска, — рассказал заведующий Центром нейрохирургии и неврологии МЦ ДВФУ Руслан Тоторкулов. — Специалисты Медицинского центра провели пациентке эндоскопическое удаление грыжи. Этот современный вид высокотехнологичной операции внедряется в клиниках по всему миру. Манипуляции проводятся без традиционного хирургического разреза, через мини-прокол диаметром 5 мм, который дает доступ в позвоночный канал, где нейрохирург удаляет патологический секвестр.

Первыми метод PELD освоили специалисты Центра нейрохирургии и неврологии МЦ ДВФУ Руслан Тоторкулов, Егор Лукьянчук и Руслан Ахмадиев, которые прошли обучение в Москве и Краснодаре. В планах специалистов — поездка на повышение квалификации к родоначальнику метода — немецкому нейрохирургу Ральфу Вагнеру.

"Раньше "золотым стандартом" при удалении межпозвоночных грыж являлась микродискэктомия, которая выполнялась под микроскопом, через разрез около 3 см, с повреждением окружающих тканей, резекцией связочного аппарата и костных структур. Теперь нет необходимости в полном удалении диска и установке стабилизирующей позвоночник конструкции, — поделился Руслан Ахмадиев. — Сегодня пальма первенства при такой патологии отдана манипуляциям с применением эндоскопа, когда нейрохирурги могут видеть все действия на экране монитора. Этот метод дает возможность подвести к поврежденному месту микрохирургические инструменты и аккуратно удалить именно грыжевой кусочек хряща, который вышел за пределы диска. Так мы высвобождаем зажатый нервный корешок, устраняем у пациента болевой синдром и неврологическую симптоматику. При этом полностью сохраняем высоту диска и все рядом расположенные структуры".

Удаление межпозвоночной грыжи через мини-прокол доступно пациентам Медицинского центра ДВФУ по показаниям. Этот тип операции относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и выполняется за счет средств федерального бюджета.